"توك توك" في بيت السناري لمناقشة دور السينما في مناهضة العنف ضد النساء

يستضيف بيت السناري الأثري بالسيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أمسية فنية وثقافية مهمة بعنوان “دور السينما في مناهضة العنف ضد النساء – مناقشة فيلم "توك توك”. تنظم هذه الأمسية مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومن المقرر عقدها غدا الثلاثاء الموافق 8 يوليو، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ندوة تركز على تمكين المرأة وتغيير المفاهيم

تركز الندوة بشكل أساسي على مناهضة العنف ضد النساء وتعزيز التمكين المجتمعي. ستتناول النقاشات دور السينما الفعال في تغيير المفاهيم المجتمعية السائدة حول العنف ضد النساء. يتضمن ذلك تحليلًا عميقًا لتجربة شخصية "ولاء" في فيلم "توك توك" ومقارنتها بالواقع المعاش، بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية لدعم إنتاج محتوى سينمائي يسهم في تعزيز تمكين النساء.

وتستضيف الأمسية نخبة من المتحدثين المتخصصين والفنانين، وهم:

المخرج محمد خضر

الفنانة إلهام وجدي

المحاورة جواهر الطاهر

الفنان محمد خميس

وتهدف هذه الندوة إلى تحقيق عدة نقاط محورية إلى تمكين النساء من اتخاذ القرارات المصيرية في حياتهن، وذلك من خلال تسليط الضوء على التحديات والعقبات التي تواجههن، وتعزيز دور السينما في تفكيك الصور النمطية السلبية ومناهضة العنف ضد النساء بشتى أشكاله، وترسيخ استخدام السينما كأداة قوية للتغيير المجتمعي، عبر دعم إنتاج محتوى سينمائي يرسخ قيم العدالة والمساواة في المجتمع.

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