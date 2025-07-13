الأحد 13 يوليو 2025
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خارج الحدود

المحكمة العليا في إسرائيل تقر تسوية بشأن تعيين رئيس الشاباك

رئيس الشاباك، فيتو
رئيس الشاباك، فيتو

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير لها اليوم الأحد، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت في جلسة سرية التسوية بشأن تعيين رئيس الشاباك المقبل.

تسوية الخلاف بشأن تعيين رئيس الشاباك 

وفي بداية شهر يوليو الجاري، قررت المحكمة العليا في إسرائيل تعليق جلسة النظر في تعيين رئيس جهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) الجديد، ديفيد زيني، مرة أخرى؛ بسبب التضارب في مواقف أعضاء الائتلاف الحكومي الذين يحضرون الجلسة.

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وفي مايو الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تعيين ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، خلفا لرونين بار، لكن القرار قوبل بانتقادات من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ومن قيادات في جيش الاحتلال  الإسرائيلي.

وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفعها إلى تجميد الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات.

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