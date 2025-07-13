أمنية ابنة كفر الشيخ تجمع بين التمريض والصناعة وتحصل على المركز الأول بالدبلوم الفني

تربعت الطالبة أمنية الصاوي بلتاجي عبد الجواد، ابنة محافظة كفر الشيخ، على قمة الجمهورية بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم التعليم الفني الصناعي (نظام الثلاث سنوات) في تخصص فني تكنولوجيا الحاسبات ضمن البرامج المطورة الحديثة.

أمنية، التي تنتمي لأسرة بسيطة يعمل والدها سائق ميكروباص، ووالدتها ربة منزل، لم تصدق النبأ في البداية، حيث علمت بخبر تفوقها من أحد المسؤولين في ديوان عام المحافظة، وظنت أن هناك خطأ ما، حتى أكدت لها مدرستها صحة الخبر، فغمرت الفرحة بيتهم الصغير.

ورغم حلمها القديم بأن تكون ممرضة، فإنها لم يتم قبولها بدبلوم التمريض بعد الإعدادية، مما دفعها للالتحاق بالتعليم الصناعي، لكنها لم تتخل عن حلمها، فالتحقت بدورات خاصة في التمريض بالتوازي مع دراستها الصناعية، حتى حصلت بالفعل على شهادة متخصصة وعملت كممرضة في أحد المراكز الطبية وهي لا تزال طالبة.

تقول أمنية في تصريحات لـ"فيتو": "كنت عاوزة أجيب مجموع كبير وأدخل المعهد الفني الصحي، لكن دلوقتي بعد ما طلعت الأولى، بفكر أكمل في الكلية التكنولوجية أو هندسة تخصص تكنولوجيا الحاسبات".

ولم تعتمد أمنية على الدروس الخصوصية إلا في السنة الأخيرة، وفي مادة واحدة فقط هي الفيزياء، مؤكدة أنها كانت تعمل لتتحمل نفقات الدراسة وتخفف العبء عن والدها، رغم رفضه الشديد لذلك.

وأشارت إلى أن التعليم الفني لم يعد كما كان، بل تطور بشكل ملحوظ، وأصبح جاذبًا للمتفوقين بفضل المناهج الحديثة والتخصصات الجديدة وربط الدراسة بسوق العمل.

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