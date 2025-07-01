الثلاثاء 01 يوليو 2025
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تعليم كفر الشيخ تعلن أماكن التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية

تعليم كفر الشيخ
تعليم كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن المواقع التي تستقبل طلاب الشهادة الإعدادية، وأولياء أمورهم، لتقديم التظلمات في المواد التي يرغبون في الاطلاع على أوراق إجابتهم، لبيان إن كان لهم أحقية في ذلك أم لا، بإشراف الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل الوزارة، أنه تم تحديد 13 موقعا ما بين ديوان إدارة أو نقابة معلمين، لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم،  لتقديم التظلمات من نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025، وهي بديوان إدارة الرياض، وبديوان إدارة بلطيم،  وبديوان إدارة مطوبس، وديوان إدارة برج البرلس، وديوان إدارة سيدي غازي، وديوان إدارة فوه، والمدرسة الحديثة التابعة إدارة شرق كفر الشيخ، وديوان إدارة غرب، وديوان إدارة سيدى سالم، ونقابة المعلمين بدسوق،  وديوان إدارة الحامول الجديد، وديوان الإدارة التعليمية ببيلا، ونقابة المعلمين بقلين.

وعقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا لتحديد مواقع تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية، تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بحضور،ضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وجلال فوزى السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية ومشرفي القطاعات الثلاثة، موجهًا لشرفى القطاعات على المجهود الذى بذل فى الفترة الماضية.

وكان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ،  قد وجه بتيسير أعمال تلقى تظلمات الشهادة الاعدادية، والتي ستبدأ تلقيها، حتى 13 يوليو الجاري، ومراعاة الدقة في أعمال مراجعة الأوراق، وإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بنتيجة التظلمات.

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التربية والتعليم بكفر الشيخ اللواء الدكتور علاء عبد المعطي دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ

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