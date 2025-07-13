بمشاركة حسن مصطفى، موعد انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد والدولة المستضيفة

كرة اليد، تستضيف القاهرة في ديسمبر المقبل، كونجرس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية ومسئولي الاتحاد الدولي، وعلى رأسهم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

كونجرس الاتحاد الدولي لكرة اليد

ويشهد كونجرس الاتحاد الدولي المقرر إقامته يوم 21 ديسمبر المقبل، الانتخابات على منصب رئيس الاتحاد الدولي، حيث أعلن حسن مصطفى نيته الترشح على دورة جديدة.

وتشهد انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد منافسة قوية بين حسن مصطفى والألماني جيرد بيتزك.

ويتولى حسن مصطفى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ نوفمبر عام 2000، وساهم بشكل كبير في تطور اللعبة في جميع القارات.

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