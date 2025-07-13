الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة حسن مصطفى، موعد انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد والدولة المستضيفة

حسن مصطفى، فيتو
حسن مصطفى، فيتو

كرة اليد، تستضيف القاهرة في ديسمبر المقبل، كونجرس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية ومسئولي الاتحاد الدولي، وعلى رأسهم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

كونجرس الاتحاد الدولي لكرة اليد

ويشهد كونجرس الاتحاد الدولي المقرر إقامته يوم 21 ديسمبر المقبل، الانتخابات على منصب رئيس الاتحاد الدولي، حيث أعلن حسن مصطفى نيته الترشح على دورة جديدة.

وتشهد انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد منافسة قوية بين حسن مصطفى والألماني جيرد بيتزك.

ويتولى حسن مصطفى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ نوفمبر عام 2000، وساهم بشكل كبير في تطور اللعبة في جميع القارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد كونجرس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى الاتحاد الدولي لكرة اليد جيرد بيتزك

مواد متعلقة

كرة اليد، 20 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين لبطولة العالم

كرة اليد، رومانيا وبولندا يعتذران عن عدم مواجهة منتخب الناشئين وديا

كرة اليد، 4 حكام مصريين في بطولة العالم للناشئين بالقاهرة

كرة اليد، تعرف على مجموعات بطولة العالم للناشئين في مصر

الأكثر قراءة

عاجل| اعرف نتيجتك دلوقتي، برقم الجلوس كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية، كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 3 سنوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عدد الطلاب الراسبين والباقين للدور الثاني

الالتهاب السحائي ليس السبب،الصحة تكشف مفاجأة صادمة بشأن وفاة 4 أطفال أشقاء بمحافظة المنيا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة الدقهلية

بالأسماء، قائمة أوائل طلاب الدبلومات الفنية 2025

جودي حنفي تبكي من الفرحة بعد تصدرها أوائل الدبلومات الفنية: «عرفت النتيجة من فيتو»

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

4 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات "الشيوخ"، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

4 في مهمة رسمية لحرق دم المصريين وغضبهم..أبرزهم منى الشاذلي والأخوين عماد وعمرو أديب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفر شهر الخير لهذه الأسباب، تعرف عليها

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث قريبا

هل يجوز إجبار الفتاة على شخص معين؟ وهل رفضها عقوق؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية