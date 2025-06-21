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محطة مياه ههيا اليابانية بالشرقية تحصل على شهادة الأيزو

محطة مياه ههيا اليابانية
محطة مياه ههيا اليابانية بالشرقية تحصل على شهادة الأيزو

 هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمناسبة حصول محطة مياه ههيا اليابانية على شهادة الأيزو 45001:2018 للسلامة والصحة المهنية، متمنيًا لكافة العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي المزيد من التفوق والنجاح.

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الإشادة بمجهودات شركة المياه والصرف الصحى 

 قالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن المحافظ أشاد بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأدائها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم وإطلاقها خدمات جديدة تتيح قراءة العدادات من المنازل ودفع فواتير استهلاك مياه الشرب بمنافذ فوري دون تكلف عناء الإنتقال لمقر الشركة للدفع وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم.

 

المهندس محمد عبدالعزيز

وأشارت إلى تأكيد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أن حصول محطة مياه ههيا اليابانية بفرع ههيا على شهادة الأيزو 45001:2018، الخاصة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وذلك لأول مرة منذ إنشاء الشركة يعد تأكيدًا على التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة، وحرصها على توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين.

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الدكتورة اسماء اللقانى 

 بينما أوضحت الدكتورة اسماء اللقاني مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة أن تطبيق منظومة الأيزو 45001، يُسهم في دعم جهود الشركة لتقليل المخاطر واكتشاف التهديدات المحتملة للسلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، فضلًا عن تحسين عملية الرصد والرقابة وتحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركة.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة مياه الشرقية الصرف الصحي محطة ههيا اليابانية السلامة والصحة المهنية

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