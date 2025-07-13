الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مواصفات هواوي Huawei Pura 80، بعد إطلاقها رسميا

الهاتف الجديد، فيتو
الهاتف الجديد، فيتو

أطلقت هواوي مؤخرا سلسلة هواتف HUAWEI Pura 80 بجانب إطلاق تابلت HUAWEI MatePad 11.5، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هواتف هواوي الجديدة.

مواصفات هواتف هواوي 

يأتي كل من HUAWEI Pura 80 Pro وUltra مزوّدين بكاميرا Ultra Lighting HDR بمستشعر بحجم إنش كامل، ما يوفّر صورًا فائقة الوضوح ودقة ألوان؛ بسبب المعايرة اللونية على مستوى البكسل في كاميرا Ultra Chroma. 

ويأتي HUAWEI Pura 80 Ultra بأول كاميرا مزدوجة بعدسة تليفوتو قابلة للتبديل في القطاع، تجمع بين مستشعر كبير وعدستين تليفوتو لتمنح المستخدم مرونة في التقاط صور واضحة من مختلف المسافات. 

أما تابلت هواوي HUAWEI MatePad 11.5 فيأتي بشاشة HUAWEI FullView الواسعة بقياس 11.5 إنش وبدقة 2.5K، إلى جانب شاشة PaperMatte  بتقنية تحاكي ضوء الطبيعة لحماية العين وراحة النظر، ويجمع الجهاز بين التصميم النحيف بسماكة 6.1 مم والبطارية القوية بسعة 10,100 مللي أمبير.

الجيل الثالث من الشحن اللاسلكي 

هواوي كلاود تستعرض رؤيتها الاستراتيجية لدعم التحول الرقمي في مصر

هواوي تنظّم قمة الشركاء لعام 2025..القمة جمعت أكثر من 450 من قادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار "معًا نحو عصر جديد"

 كما يدعم قلم HUAWEI M-Pencil من الجيل الثالث الشحن اللاسلكي المغناطيسي، ويأتي الجهاز مزودًا بتطبيق HUAWEI Notes المحدّث وتطبيق GoPaint.

كما تم خلال فعالية الإطلاق في دبي الكشف عن جوائز XMAGE لعام 2025 والتي فُتحت أمام المشاركات العالمية في 11 يونيو حيث تشمل نسخة هذا العام ثمانية فئات متنوعة: "قريب وبعيد"، "ألوان وظلال"، "ليلة سعيدة"، "الوجوه"، "عالم يبعث على الدفء"، "مختبر التجارب"، "لوحة القصة"، و"الحركة". 

كما تم تقديم صيغة جديدة للمسابقة تحت اسم XMAGE 100، وسيتم تقييم المشاركات بناءً على عدة معايير، تشمل التقنية الفوتوغرافية، الأثر العاطفي، الصلة الاجتماعية، والقيمة الفنية كما تعود هواوي إلى القصر الكبير في باريس لاستضافة حفل توزيع جوائز XMAGE ومعرضها السنوي تحت عنوان "العالم، أنت وأنا"، وذلك ضمن فعاليات Paris Photo 2025. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هواوي Huawei HUAWEI Pura 80 HUAWEI MatePad 11 5 مواصفات هواتف هواوي

مواد متعلقة

وزير الكهرباء يزور شركات هواوي لبحث التعاون في أنظمة الحلول الذكية للشبكات

حاسبات عين شمس تفوز بالمركز الأول في نهائي المسابقة العالمية "هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"

مواصفات هاتف هواوي Mate XT القابل للطي الثلاثي

قمة هواوي للتكنولوجيا المالية ناقشت الاستفادة من أول منطقة سحابية عامة بمصر

الأكثر قراءة

عاجل| اعرف نتيجتك دلوقتي، برقم الجلوس كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية، كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 3 سنوات

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عدد الطلاب الراسبين والباقين للدور الثاني

الالتهاب السحائي ليس السبب،الصحة تكشف مفاجأة صادمة بشأن وفاة 4 أطفال أشقاء بمحافظة المنيا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة الدقهلية

بالأسماء، قائمة أوائل طلاب الدبلومات الفنية 2025

جودي حنفي تبكي من الفرحة بعد تصدرها أوائل الدبلومات الفنية: «عرفت النتيجة من فيتو»

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

4 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات "الشيوخ"، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

4 في مهمة رسمية لحرق دم المصريين وغضبهم..أبرزهم منى الشاذلي والأخوين عماد وعمرو أديب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفر شهر الخير لهذه الأسباب، تعرف عليها

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث قريبا

هل يجوز إجبار الفتاة على شخص معين؟ وهل رفضها عقوق؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية