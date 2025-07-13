مواصفات هواوي Huawei Pura 80، بعد إطلاقها رسميا

أطلقت هواوي مؤخرا سلسلة هواتف HUAWEI Pura 80 بجانب إطلاق تابلت HUAWEI MatePad 11.5، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هواتف هواوي الجديدة.

مواصفات هواتف هواوي

يأتي كل من HUAWEI Pura 80 Pro وUltra مزوّدين بكاميرا Ultra Lighting HDR بمستشعر بحجم إنش كامل، ما يوفّر صورًا فائقة الوضوح ودقة ألوان؛ بسبب المعايرة اللونية على مستوى البكسل في كاميرا Ultra Chroma.

ويأتي HUAWEI Pura 80 Ultra بأول كاميرا مزدوجة بعدسة تليفوتو قابلة للتبديل في القطاع، تجمع بين مستشعر كبير وعدستين تليفوتو لتمنح المستخدم مرونة في التقاط صور واضحة من مختلف المسافات.

أما تابلت هواوي HUAWEI MatePad 11.5 فيأتي بشاشة HUAWEI FullView الواسعة بقياس 11.5 إنش وبدقة 2.5K، إلى جانب شاشة PaperMatte بتقنية تحاكي ضوء الطبيعة لحماية العين وراحة النظر، ويجمع الجهاز بين التصميم النحيف بسماكة 6.1 مم والبطارية القوية بسعة 10,100 مللي أمبير.

الجيل الثالث من الشحن اللاسلكي

كما يدعم قلم HUAWEI M-Pencil من الجيل الثالث الشحن اللاسلكي المغناطيسي، ويأتي الجهاز مزودًا بتطبيق HUAWEI Notes المحدّث وتطبيق GoPaint.

كما تم خلال فعالية الإطلاق في دبي الكشف عن جوائز XMAGE لعام 2025 والتي فُتحت أمام المشاركات العالمية في 11 يونيو حيث تشمل نسخة هذا العام ثمانية فئات متنوعة: "قريب وبعيد"، "ألوان وظلال"، "ليلة سعيدة"، "الوجوه"، "عالم يبعث على الدفء"، "مختبر التجارب"، "لوحة القصة"، و"الحركة".

كما تم تقديم صيغة جديدة للمسابقة تحت اسم XMAGE 100، وسيتم تقييم المشاركات بناءً على عدة معايير، تشمل التقنية الفوتوغرافية، الأثر العاطفي، الصلة الاجتماعية، والقيمة الفنية كما تعود هواوي إلى القصر الكبير في باريس لاستضافة حفل توزيع جوائز XMAGE ومعرضها السنوي تحت عنوان "العالم، أنت وأنا"، وذلك ضمن فعاليات Paris Photo 2025.

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