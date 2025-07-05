هواوي كلاود تستعرض رؤيتها الاستراتيجية لدعم التحول الرقمي في مصر

خلال حلقة نقاشية نُظّمت على هامش "قمة هواوي كلاود للتكنولوجيا المالية 2025"، استعرض مسؤولو شركة هواوي رؤيتهم الاستراتيجية لدعم التحول الرقمي في مصر، وتطرقوا إلى أبرز الجهود التي تم تحقيقها منذ إطلاق خدمات هواوي كلاود في السوق المحلي، بالإضافة إلى خطط الشركة المستقبلية في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

قمة السحابة والذكاء الاصطناعي

وقال جو شو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كلاود مصر، إن الشركة أطلقت خدماتها السحابية رسميًا في السوق المصرية في مايو 2024، ومنذ ذلك الحين تعمل على تعزيز حضورها في السوق المصري، حيث تستعد هواوي كلاود حاليًا لإطلاق مؤتمر تحت عنوان "قمة السحابة والذكاء الاصطناعي"، بهدف تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول التي تقدمها الشركة في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس التزام هواوي بدعم التحول الرقمي في مصر والمنطقة.

أكد أن مستقبل الحوسبة السحابية في المنطقة واعد للغاية، إذ نشهد بالفعل تحوّلًا تدريجيًا من الخدمات التقليدية إلى حلول سحابية متقدمة ومتكاملة، تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة (Big Data)، والتي كانت غير متوفرة سابقًا بسبب ارتفاع التكاليف والتعقيد التقني.

أوضح أن هواوي استثمرت بشكل كبير في إطلاق أول منطقة سحابية عامة في مصر (Cairo Region)، مما يُشكّل خطوة محورية في دعم التحول الرقمي لمختلف الصناعات، لما توفره من خدمات سحابية مرنة تلبي احتياجات الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات، وتتيح فرصًا لا حصر لها الاستفادة من قوة السحابة والتي تشمل خدمات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها لتعزيز الابتكار وفتح آفاق جديدة للنمو".

أشار شو إلى أن هواوي لا تقدم فقط مراكز بيانات، بل منظومة سحابية متكاملة تُمكّن العملاء من الابتكار وتحقيق القيمة، مع تقديم بنية تحتية وخدمات رقمية متطورة تساعد على تحسين الكفاءة وحماية البيانات، وتطوير القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن التخوّف من استخدام السحابة تراجع كثيرًا في السنوات الأخيرة، وأضاف إلى أن التوجه الذي اتبعته هواوي بإنشاء البنية السحابية داخل الدولة نفسها، يعزز من الثقة والسيادة على البيانات، هذه الخطوة جعلت هواوي في موقع أولوية لدى الجهات الحكومية، حيث توفر لهم كافة الضمانات المطلوبة.

“هواوي أنشأت بنية تحتية متقدمة تستوفي أعلى معايير الأمان

أما عن حلول هواوي لبناء الثقة وتعزيز السيادة الرقمية، فأشار الى أن هواوي أنشأت بنية تحتية متقدمة تستوفي أعلى معايير الأمان، وتقدم ثلاث مستويات من خدمات السحابة:

- السحابة العامة: مخصصة للبيانات غير الحساسة، وتُعد مثالية للشركات التي تبحث عن الكفاءة والمرونة والسرعة.

- السحابة السيادية: وهي بيئة سحابية منفصلة تمامًا عن الإنترنت العام، وتوفّر مستويات استثنائية من الأمان والخصوصية، وتوفّر أعلى درجات الحماية.

- السحابة الخاصة: حلول مخصصة بالكامل للجهات التي تفضل بناء بيئة سحابية خاصة بها.

واختتم جو قائلًا: "إن هذا التنوع في الحلول يجعلنا شريكًا موثوقًا للقطاعين الحكومي والخاص، ويمنح العملاء حرية الاختيار بما يتناسب مع احتياجاتهم الأمنية والتشغيلية".

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