الصناعات النسيجية: 2.8 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة

أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية، باتحاد الصناعات أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة سجلت نموًّا ملحوظًا خلال عام 2024 لتصل إلى نحو 2.8 مليار دولار، ما يمثل فرصة واعدة أمام الشباب الراغبين في دخول هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان “دراسة جدوى لكيفية البدء بمشروع صغير في قطاع الغزل والنسيج”. ويأتي تنيم الورشة في إطار الالتزام بدعم الشباب وتمكينهم من دخول عالم ريادة الأعمال.

وأشار غزال إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من أكبر الأسواق المستوردة للملابس الجاهزة المصرية، الأمر الذي يبرز أهمية الاستعداد الجيد، ومواكبة معايير الجودة والمنافسة العالمية.

واستعرضت الورشة: أبرز الجوانب الفنية والمالية التي ينبغي مراعاتها عند تأسيس مشروع جديد، بدءًا من اختيار المنتج المناسب، ومرورًا بتحديد حجم رأس المال المطلوب، وصولًا إلى فهم متطلبات الأسواق الخارجية. وتم عرض دراسة جدوى مبدئية لخط إنتاج مصنع صغير يضم نحو 20 ماكينة، بتكلفة تقديرية تبلغ 1.5 مليون جنيه، كنموذج عملي يمكن للشباب الطموح الانطلاق من خلاله.

وأكد المهندس غزال أن “الطريق نحو النجاح يبدأ بالمعرفة، ودراسة الفرص، واتخاذ خطوات جادة ومدروسة”. وفي إطار تمكين الشباب، وعد بدعم صغار المصنعين وتوفير فرص عمل إنتاجية لهم من خلال توريد شغل يُسهم في تحريك عجلة مشروعاتهم الجديدة.

ولقد تم خلال الورشة استعراض مجموعة من البيانات المهمة حول أداء قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر، والتي تعكس مكانة مصر المتقدمة كمصدر رئيسي لهذه المنتجات.

يُذكر أن الورشة شهدت مشاركة شباب من مختلف المحافظات، بهدف تمكين رواد الأعمال الجدد من مختلف أنحاء الجمهورية لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للانطلاق في هذا القطاع الصناعي الحيوي.

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