الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم ليفربول السابق ينتقل إلى الدوري القطري بعد تجربة أهلي جدة

الدوري القطري
الدوري القطري

اتخذ البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم أهلي جدة السعودي وليفربول السابق قرارا بالانتقال إلى الدوري القطري هذا الصيف.

 

وساهم فيرمينو بقوة في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، لأول مرة في تاريخ النادي، وحصل على جائزة أفضل لاعب بالمسابقة، في الموسم الماضي.


وحول مستقبل المهاجم البرازيلي، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، اليوم الأحد: إن فيرمينو توصل لاتفاق نهائي مع السد القطري.

فيرمينو
فيرمينو


وأضاف رومانو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": إن العلاقة انتهت بين فيرمينو والأهلي، حيث سيبدأ مهاجم ليفربول السابق مشواره مع فريقه الجديد قريبًا.

 

وكان فيرمينو قد انضم لصفوف الأهلي في صيف 2023، بعد انتهاء عقده مع ليفربول.. لكنه مر بالعديد من اللحظات الصعبة، آخرها استبعاده من القائمة المحلية في النصف الثاني من الموسم الماضي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روبرتو فيرمينو أهلي جدة ليفربول الدوري القطري فيرمينو

مواد متعلقة

فيرمينو يودع الأهلي السعودي ويواصل رحلته في الدوريات العربية

فيرمينو يدخل دائرة اهتمام أندية الدوري القطري

فيرمينو رجل مباراة نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

فيرمينو يغيب عن الأهلي أمام الوحدة بالدوري السعودي

الأكثر قراءة

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية، كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 3 سنوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عدد الطلاب الراسبين والباقين للدور الثاني

جودي حنفي تبكي من الفرحة بعد تصدرها أوائل الدبلومات الفنية: «عرفت النتيجة من فيتو»

بالأسماء، قائمة أوائل طلاب الدبلومات الفنية 2025

بعد اعتمادها رسميا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ترقبوا، نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

4 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات "الشيوخ"، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

4 في مهمة رسمية لحرق دم المصريين وغضبهم..أبرزهم منى الشاذلي والأخوين عماد وعمرو أديب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث قريبا

هل يجوز إجبار الفتاة على شخص معين؟ وهل رفضها عقوق؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 13 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية