نجم ليفربول السابق ينتقل إلى الدوري القطري بعد تجربة أهلي جدة

اتخذ البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم أهلي جدة السعودي وليفربول السابق قرارا بالانتقال إلى الدوري القطري هذا الصيف.

وساهم فيرمينو بقوة في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، لأول مرة في تاريخ النادي، وحصل على جائزة أفضل لاعب بالمسابقة، في الموسم الماضي.



وحول مستقبل المهاجم البرازيلي، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، اليوم الأحد: إن فيرمينو توصل لاتفاق نهائي مع السد القطري.

فيرمينو



وأضاف رومانو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": إن العلاقة انتهت بين فيرمينو والأهلي، حيث سيبدأ مهاجم ليفربول السابق مشواره مع فريقه الجديد قريبًا.

وكان فيرمينو قد انضم لصفوف الأهلي في صيف 2023، بعد انتهاء عقده مع ليفربول.. لكنه مر بالعديد من اللحظات الصعبة، آخرها استبعاده من القائمة المحلية في النصف الثاني من الموسم الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.