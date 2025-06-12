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رياضة

فيرمينو يدخل دائرة اهتمام أندية الدوري القطري

فيرمينو، فيتو
فيرمينو، فيتو

بات الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم أهلي جدة السعودي، مطلوبًا للانتقال إلى الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نادي قطري مهتم بضم فيرمينو 

وأعلنت قنوات "الكأس" أن أحد أندية الدوري القطري تقدم بعرض للحصول على خدمات فيرمينو في الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعدما باتت رحلة المهاجم البرازيلي مع النادي السعودي على وشك النهاية، في ظل خروجه من حسابات مدربه الألماني ماتياس يايسله.

وخرج فيرمينو من قائمة الأهلي في الدوري السعودي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، بعد التعاقد مع مواطنه جالينو من بورتو.

أرقام روبرتو فيرمينو هذا الموسم 

وعلى الرغم من ذلك، فقد قاد فيرمينو الفريق الجداوي للحصول على دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، وحصل على جائزة أفضل لاعب.

يُذكر أن صاحب الـ33 عامًا شارك في الموسم الماضي في 31 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 10.

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