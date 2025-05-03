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رياضة

فيرمينو رجل مباراة نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

فيرمينو، فيتو
فيرمينو، فيتو

حصل الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم أهلي جدة السعودي، على جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما قاد فريقه للتتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح الأهلي السعودي، مساء اليوم السبت، في الفوز على كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب الإنماء بجدة.

أرقام فيرمينو في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 

وكان فيرمينو كلمة السر في التتويج، إذ صنع الهدف الأول لزميله جالينو في الدقيقة 35، قبل أن يرسل تمريرة حاسمة أخرى سجل منها فرانك كيسييه الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وبحسب شبكة "سوفا سكور" للإحصائيات، قدم فيرمينو أداءً لافتا استحق عليه تقييمًا بلغ 8.3، بعدما صنع هدفين، وكان الأكثر تسديدًا في المباراة بثلاث محاولات على المرمى، وبلغت دقة تمريراته 76% بعدما مرر 19 كرة صحيحة من أصل 25.

كما تميز بدقة عرضيات وصلت إلى 100%، ونجح في كل الكرات الطويلة التي مررها، إضافة إلى صناعته 3 فرص محققة، وتنفيذه مراوغة ناجحة من أصل محاولتين.

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