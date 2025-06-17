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رياضة

فيرمينو يودع الأهلي السعودي ويواصل رحلته في الدوريات العربية

فيرمينو، فيتو
فيرمينو، فيتو

كشفت تقارير صحفية عن موافقة البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق الأهلي السعودي، على الانتقال لفريق السد القطري بداية من الموسم المقبل، بعد سلسلة من جولات التفاوض خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن اللاعب والنادي القطري قد دخلا في مفاوضات متقدمة خلال الأيام الماضية، أثمرت عن اتفاق مبدئي، في انتظار وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العقد الذي من المنتظر أن يمتد حتى صيف عام 2027.

يأتي ذلك بعدما باتت رحلة المهاجم البرازيلي مع النادي السعودي على وشك النهاية، في ظل خروجه من حسابات مدربه الألماني ماتياس يايسله.

وخرج فيرمينو من قائمة الأهلي في الدوري السعودي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، بعد التعاقد مع مواطنه جالينو من بورتو.

أرقام روبرتو فيرمينو هذا الموسم 

وعلى الرغم من ذلك، فقد قاد فيرمينو الفريق الجداوي للحصول على دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، وحصل على جائزة أفضل لاعب.

يُذكر أن صاحب الـ33 عامًا شارك في الموسم الماضي في 31 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 10.

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