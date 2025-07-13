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أخبار مصر

الدفع بالعشرات من أطقم الإسعاف لإنقاذ ضحايا حادث انهيار عقار العطارين بالإسكندرية

انهيار عقار بالإسكندرية،
انهيار عقار بالإسكندرية، فيتو

تلقت غرف القيادة والتحكم بهيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الإسكندرية صباح اليوم بلاغًا بحدوث انهيار لعقار مأهول بالسكان في منطقة العطارين، وعلى الفور تم الدفع بعشرات من الأطقم الإسعافية إلى موقع الحادث.

أولى سيارات الإسعاف تصل الى موقع الانهيار خلال ثماني دقائق فقط 

وصلت أولى سيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار خلال ثماني دقائق فقط من تلقي البلاغ، وبدأت الفرق الإسعافية في التعامل مع الموقف جنبًا إلى جنب مع رجال الحماية المدنية، حيث تم إخلاء عدد من المصابين ونقلهم إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ولا تزال فرق الإسعاف متواجدة في موقع الحادث لتقديم الدعم اللازم، وإخلاء أي حالات طارئة، بالإضافة إلى تأمين فرق الإنقاذ أثناء تعاملها مع حطام العقار.

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ويتابع الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، تطورات الحادث لحظة بلحظة، حيث وجه بتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة، من مستلزمات طبية وإسعافية، لضمان سرعة التعامل مع المصابين، ومتابعة أي حالات قد تستدعي تدخلًا طبيًّا عاجلًا.

 

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