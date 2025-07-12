السبت 12 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير الصحة يناقش إجراءات تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

د. خالد عبدالغفار،
د. خالد عبدالغفار، فيتو
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بحث الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عددا من الإجراءات لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم السبت، مع قيادات الوزارة ومديري الهيئات، بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية، بمشاركة وكلاء الوزارة بجميع المحافظات عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس».

 

التواصل المباشر مع المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية

وخلال الاجتماع، وجه الوزير بتعزيز التواجد الميداني لقيادات الوزارة في المنشآت الطبية بمختلف المحافظات، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية بسلاسة، كما أكد على أهمية ضمان توافر المستلزمات الدوائية في جميع منافذ الصرف، مع تقديم تقارير دورية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة ومعالجة أي تحديات تواجه المواطنين.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة مراجعة الإجراءات الوقائية والاستباقية في المنشآت الصحية، مع التركيز على صيانة المرافق، وتعزيز خدمات الأمن والنظافة، لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة.

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كما شدد على تكثيف الجهود ضمن حملة «100 يوم صحة» في عامها الثالث، لتقديم الخدمات الصحية في المناطق النائية وأماكن تجمعات المواطنين، بهدف تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية للجميع، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية.

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100 يوم صحة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الصحة والسكان قيادات الوزارة

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