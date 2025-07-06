إيرادات فيلم براد بيت F1 تتخطى 230 مليون دولار

تخطت إيرادات فيلم النجم براد بيت F1، حاجز الـ 230 مليون دولار أمريكي، في شباك التذاكر العالمي، وهو ما يعد نجاحا للفيلم الذي حصل علي ميزانية انتاج تقدر بـ200 مليون دولار.

فيما كشفت عدد من التقارير الصحفية، أن منصة آبل بدأت رسميا بالتفكير على إنتاج على جزء ثاني من فيلم براد بيت F1.

وكشفت مصادر مطلعة من داخل منصة آبل، أن البدء رسميا في إنتاج جزء ثاني من فيلم F1، سيكون معتمدًا على مدى نجاح الفيلم في شباك التذاكر.

توم كروز يُشيد بفيلم F1 لـ براد بيت

وأشاد النجم توم كروز، بفيلم F1، للمخرج جوزيف كوسينسكي، والنجم براد بيت.

وقال توم في تصريحات صحفية: "أنا متحمس لمشاهدته.. براد بيت سائقٌ ماهر، سبق لي أن تسابقت معه في سباقات الكارتينج، أثناء تصوير فيلم Interview with the Vampire".

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة الإنتاج السينمائي warnerbros، على موقع التواصل "إكس" مؤخرا، أول تريلر دعائي رسمي لفيلم براد بيت الجديد "F1".

فيلم براد بيت الجديد، تصوير "F1" في أماكن سباق الفورمولا 1

وكشفت تقارير صحفية، أن فيلم براد بيت الجديد، "F1"، تم تصوير جميع مشاهده في أماكن سباقات الفورمولا1 الحقيقية، حيث خضع الممثلون لتدريب مكثف، لتفادي أي حوادث أو أخطاء، فيما لم يقم الممثلين بقيادة سيارات الفورمولا 1 الحقيقية، بل استخدموا سيارات F2 المعدلة حفاظًا على سلامتهم.

وفيلم F1، يتتبع قصة سائق الفورمولا 1، الذي يعود من التقاعد، للمنافسة مع سائق أصغر سنا في نفس الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.