شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، انتظامًا ملحوظًا في حركة المرور، وسط انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور، لتسهيل حركة المركبات ومتابعة الحالة الميدانية لحظة بلحظة.

حالة المرور اليوم الأحد 13 يوليو 2025

ورصدت غرف عمليات المرور أن المحاور الرئيسية في العاصمة – وعلى رأسها كورنيش النيل، صلاح سالم، كوبري 6 أكتوبر، ومحور المشير – شهدت أحجام مرورية متوسطة، مع انتظام في حركة السير داخل ميدان التحرير ووسط البلد، دون رصد أي أعطال أو حوادث جسيمة حتى الآن.

انسياب مروري وكثافات متحركة في شوارع القاهرة والجيزة

وفي محافظة الجيزة، استقرت الحركة المرورية في معظم المناطق، لاسيما في محاور الدقي، العجوزة، وجامعة الدول العربية، بينما تم رصد بعض الكثافات المتوسطة في شارع الهرم نتيجة أعمال تطوير مترو الأنفاق، وبالقرب من نزلة الطريق الدائري عند المريوطية.

من جانبها، دفعت إدارات المرور بسيارات إغاثة وخدمات طوارئ إلى النقاط الحيوية، للتعامل الفوري مع أية أعطال محتملة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات لضبط المخالفات وضمان التزام قائدي المركبات بتعليمات السلامة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية، واستخدام الطرق البديلة في أوقات الذروة لتجنب الزحام.

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