الأحد 13 يوليو 2025
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حوادث

فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين في عقار العطارين المنهار بالإسكندرية

فرق الإنقاذ تبحث
فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين فى عقار العطارين المنهار

تقوم فريق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية بالبحث عن المفقودين إثر انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية، صباح اليوم الأحد، فيما يقوم رجال الشرطة بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات لمعرفة عدد قاطني العقار وملابسات الحادث.

فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين فى عقار العطارين المنهار 
فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين فى عقار العطارين المنهار 

في واقعة مأساوية جديدة تهز الشارع السكندري، انهار صباح اليوم الأحد عقار مكوّن من أربعة طوابق بحي العطارين وسط مدينة الإسكندرية، ما أسفر عن سقوط أجزاء ضخمة من المبنى وتسبّب في حالة من الذعر بين السكان، بينما تواصل فرق الحماية المدنية جهودها لانتشال ضحايا يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض.

فرق الإنقاذ تبحث عن المفقودين فى عقار العطارين المنهار 

وتلقى قسم شرطة العطارين بلاغًا بانهيار عقار بشارع التوفيقية المتفرع من شارع سوق اللبن، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبيّن أن العقار المنهار قديم ومأهول بالسكان.

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