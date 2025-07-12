الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويع أطفال باستخدام كلب وعصا خشبية في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول يُظهر قيام شخصين بممارسة أعمال بلطجة وترويع عدد من الأطفال باستخدام كلب وعصا خشبية بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم تحديد هوية الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وهما: مالك الكلب وعامل ويُقيم كلاهما بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

فيديو ترويع أطفال باستخدام كلب وعصا خشبية بالقليوبية



وبتفتيش المتهم الأول، عُثر بحوزته على الكلب الظاهر في الفيديو، والذي تبين أنه مرخص قانونًا. وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الظاهر في المقطع المتداول.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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