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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويع أطفال باستخدام كلب وعصا خشبية في القليوبية

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويع أطفال باستخدام كلب وعصا

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول يُظهر قيام شخصين بممارسة أعمال بلطجة وترويع عدد من الأطفال باستخدام كلب وعصا خشبية بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم تحديد هوية الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وهما: مالك الكلب وعامل ويُقيم كلاهما بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

فيديو ترويع أطفال باستخدام كلب وعصا خشبية بالقليوبية
 

وبتفتيش المتهم الأول، عُثر بحوزته على الكلب الظاهر في الفيديو، والذي تبين أنه مرخص قانونًا. وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الظاهر في المقطع المتداول.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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النيابة العامة الداخلية تكشف ملابسات قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية مقطع فيديو متداول أعمال بلطجة

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