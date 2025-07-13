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حوادث

انهيار عقار مكون من 4 طوابق بحي العطارين في الإسكندرية.. والبحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض (صور)

انهيار عقار مكون
انهيار عقار مكون من 4 طوابق بحي العطارين في الإسكندرية

في واقعة مأساوية جديدة تهز الشارع السكندري، انهار صباح اليوم الأحد عقار مكوّن من أربعة طوابق بحي العطارين وسط مدينة الإسكندرية، ما أسفر عن سقوط أجزاء ضخمة من المبنى وتسبّب في حالة من الذعر بين السكان، بينما تواصل فرق الحماية المدنية جهودها لانتشال ضحايا يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الأنقاض.

وتلقى قسم شرطة العطارين بلاغًا بانهيار عقار بشارع التوفيقية المتفرع من شارع سوق اللبن، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبيّن أن العقار المنهار قديم ومأهول بالسكان.

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ووفقًا للمعلومات الأولية، تمكنت القوات من إنقاذ 4 أشخاص، بينهم سيدة مسنّة، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن مفقودين يُرجّح أن من بينهم 3 سيدات وطفلة.

وأكدت مصادر بالحي أن العقار صدر بشأنه قرار ترميم في وقت سابق، إلا أنه لم يُنفذ من قِبل المالك، مشيرة إلى أن الحادث أدى أيضًا إلى تصدعات وشروخ بالعقار المجاور، ما دفع السلطات إلى إخلائه احترازيًا من السكان لحين معاينته هندسيًا.

وتواصل قوات الإنقاذ أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، وسط تواجد مكثف من الأجهزة التنفيذية والأمنية لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات.

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