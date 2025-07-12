رئيس سبورتنج لشبونة يتوعد جيوكيريس وأرسنال

علق فريديريكو فارانداس رئيس سبورتنج لشبونة البرتغالي، اليوم على مستقبل مهاجم الفريق، السويدي فيكتور جيوكيريس.

وقال فارانداس، في تصريحات صحفية: "لم يُشارك جيوكيريس في الفترة الإعدادية مجددًا اليوم".

وعن مفاوضات آرسنال، صرح: "إذا لم يرغبوا في دفع القيمة السوقية العادلة لفيكتور، حسنًا، هنا في سبورتنج، نحن جميعًا متفقون على بقاء جيوكيريس.. هذه الاستراتيجية تُعقّد أيضًا رحيل اللاعب، فلا أحد هنا فوق مصالح النادي، أيًا كان".



وختم: "نحن هادئون للغاية، وسيتم حل كل شيء مع إغلاق سوق الانتقالات، بغرامة باهظة على اللاعب واعتذار للفريق بالكامل".

يذكر أن جيوكيريس قرر مغادرة سبورتنج لشبونة، وسط محاولات من الجانرز للحصول على خدماته، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.