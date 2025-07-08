خطوة جديدة من آرسنال في صفقة فيكتور جيوكيريس

يواصل نادي آرسنال الإنجليزي جهوده من أجل إنجاز صفقة الدولي السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم فريق سبورتنج لشبونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جيوكيريس يتفق مع آرسنال على مدة عقده

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في الساعات الماضية بأن جيوكيريس أتم اتفاقه مع النادي اللندني، للانتقال إلى صفوفه بعقد لمدة 5 مواسم.

ووفقا لشبكة "CNN" بنسختها البرتغالية، فإن أندريا بيرتا، المدير الرياضي لنادي آرسنال، سافر إلى لشبونة، من أجل عقد محادثات مباشرة لإنجاز الصفقة.

وأراد بيرتا الجلوس مع جيوكيريس وجها لوجه، فضلا عن إدارة النادي البرتغالي، للاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة المرتقبة.

جيوكيريس يعوض فشل صفقة سيسكو

ووجه آرسنال أنظاره صوب جيوكيريس، نظرا لفشله في التوصل لاتفاق مع لايبزيج بشأن ضم المهاجم الشاب بينجامين سيسكو.

قيمة صفقة انتقال جيوكيريس إلى آرسنال

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة انتقال الدولي السويدي فيكتور جيوكيريس إلى المدفعجية، حوالي 80 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية، وفقا لتقارير صحفية.

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