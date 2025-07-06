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رياضة

آرسنال في طريقه لحسم صفقة جيوكيريس

جيوكيريس، فيتو
جيوكيريس، فيتو

اقترب نادي آرسنال الإنجليزي من التوقيع مع الدولي السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

آرسنال يبدأ مفاوضاته لضم جيوكيريس 

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "يقترب آرسنال الآن من التعاقد مع فيكتور جيوكيريس بعد جولة جديدة من المحادثات خلال الساعات الماضية".

وأضاف خبير الميركاتو: "لن يعود جيوكيريس إلى خوض التدريبات مع سبورتنج لشبونة، حيث يركز بالكامل على مغادرة النادي، وآرسنال يواصل التقدم في الصفقة".

واختتم فابريزيو رومانو: "لم يُحسم أي شيء بعد، لكن المفاوضات جارية".

أرقام جيوكيريس في الموسم الماضي 

ويرغب اللاعب، الذي سجل 54 هدفا بمختلف بطولات الموسم الماضي، بقوة في الانتقال إلى ملعب الإمارات خلال الموسم المقبل.

ودخل جيوكيريس في صدام مع مسؤولي لشبونة، في ظل تمسكهم بمطالب مالية مرتفعة.

واستبعد فريدريكو فارانداس، رئيس النادي البرتغالي، ترك جيوكيريس مقابل 70 مليون يورو، مؤكدا أن اللاعب يستحق ثمنا أكبر من ذلك.

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