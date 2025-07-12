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رياضة

منتخب الناشئين يواصل تدريباته بالهدف استعدادا لكأس العالم بقطر (صور)

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

واصل منتخب الناشئين الوطني تحت 17 سنة بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، تدريباته اليومية من خلال معسكره بمركز المنتخبات الوطنية استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

فيما، تلقى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة عرضا من نظيره القطري، لخوض مباراة ودية بين المنتخبين الشقيقين في العاصمة القطرية الدوحة، في شهر أكتوبر المقبل، في ختام تحضيرات المنتخبين للمشاركة في البطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين.

قطر تتكفل باستضافة منتخب مصر 

وكشف مصدر موثوق في اتحاد الكرة، أن الاتحاد القطري لكرة القدم تكفل باستضافة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، في معسكر مغلق بالعاصمة القطرية الدوحة، يتضمن خوض الفراعنة مباراة ودية أمام نظيره المنتخب القطري، ومباراة ودية أخرى مع أحد المنتخبات المشاركة في مونديال الناشئين يتم تحديده بالتنسيق مع الجانب القطري في وقت لاحق.

معسكر قطر الأخير في برنامج إعداد الفراعنة 

أوضح المصدر لفيتو، أن معسكر منتخب الناشئين في قطر، سيكون خلال أكتوبر المقبل، وسيكون المحطة الأخيرة في استعدادات الفراعنة الصغار للمونديال، وقد تمت الموافقة عليه من قبل الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس، كما تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

 

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