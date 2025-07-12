نجم تشيلسي يوجه رسالة لباريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية

وجه ليفي كويل لاعب تشيلسي الإنجليزي رسالة شديدة اللهجة لفريق باريس سان جيرمان، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة غدا الأحد في نهائي كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تشيلسي ليس ريال مدريد أو إنتر ميامي

وأكد ليفي كولويل في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن باريس سان جيرمان فريق رائع، لكننا لسنا إنتر ميامي أو ريال مدريد".

وأضاف "ريال مدريد مختلف تماما عنا، لا يضغط مثلنا ولا يلعب بطريقتنا، على باريس سان جيرمان عدم التوقع أننا سنقدم له نفس المباراة، نحن سنقدم أشياء مختلفة لأننا لاعبين مختلفين".

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الجميع يتوقع فوز باريس سان جيرمان

وتابع ليفي كولويل: "الكثير من الناس حول العالم يتوقعون فوز باريس سان جيرمان، لكننا لا نؤمن بذلك، أتذكر أول مرة تحدثت فيها للإعلام في هذه البطولة قلت إننا فريق فائز ووصلنا بالفعل إلى هذه المرحلة".

وشدد كولويل: "هذا يثبت أنني لم أكن أكذب، اللاعبون يمتلكون عقلية قوية جدا، نحن متحمسون جدا قبل هذه المباراة النهائية، هذا هو المكان الذي نستحق أن نكون فيه".

هذا هو الوقت المناسب لتقديم أفضل ما لدينا

وأتم: "عليك أن تحترم طريقة ضغط ولعب باريس سان جيرمان، لكننا لن نغير طريقتنا بالكامل من أجله، لدينا خطتنا وهويتنا التي سنلتزم بها من خلال المدرب، وهذا هو الوقت الذي نقدم فيه أفضل كرة قدم لدينا، لذا دعونا نلتزم بها".

وتأهل تشيلسي للنهائي بفضل فوزه على فلومينينسي بنتيجة 2-0 في أولى مباريات المربع الذهبي.

في المقابل تفوق باريس سان جيرمان برباعية دون رد على ريال مدريد لحسم ثاني بطاقات النهائي.

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