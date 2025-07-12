قبل نهائي مونديال الأندية، ماذا حقق تشيلسي تحت قيادة الإيطالي ماريسكا؟

في الحادي والثلاثين من مايو 2024، أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن إتمام تعاقده مع الإيطالي إنزو ماريسكا، ليتولى منصب المدير الفني للبلوز، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي تمت إقالته من تدريب البلوز بسبب سوء النتائج.

وأعلن مسئولو تشيلسي أن عقد ماريسكا القادم من ليستر سيتي الإنجليزي، سيمتد لخمس سنوات.

ماريسكا يصحح مسار تشيلسي

ومنذ تولى رأس القيادة الفنية نجح الإيطالي ماريسكا في إحداث ثورة تصحيح في صفوف تشيلسي، وأعاد للفريق الكثير من قوته وهيبته المفقودة في السنوات الأخيرة، حتى أنه تمكن من إنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الرابع، في حين إحتل البلوز المركز السادس في نسخة 2024.

تشيلسي الانجليزي، فيتو

ماريسكا يقو تشيلسي لنهائي مونديال الأندية

ونجح الإيطالي إنزو ماريسكا في قيادة فريقه تشيلسي الإنجليزي، لحجز أحد مقعدي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد، بعد الفوز المستحق على فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي جواو بيدرو.

وتستعرض فيتو في السطور التالية أرقام ماريسكا التي حققها، مع البلوز تشيلسي في العام الحالي 2025.

أرقام تشيلسي تحت قيادة ماريسكا في 2025

خاض تشيلسي 62 مباراة

حقق الفوز في 39 مباراة

تعادل في 9 مباريات

خسر 14 مباراة

حقق بطولة واحدة: دوري المؤتمر الأوروبي (مايو 2025)

رابع الدوري الإنجليزي في النسخة الأخيرة

وفي حال تغلب تشيلسي على باريس سان جيرمان في لقاء الغد، وتوج ببطولة كأس العالم للأندية، فإن هذا سيعني أن تشيلسي استعاد بريقه وقوته، وسيكون منافس شرس على كل البطولات سيشارك فيها بالموسم القادم سواء محليا أو أوربيا.

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