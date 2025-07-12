السبت 12 يوليو 2025
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رياضة

أكثر من 11 ألف شرطي لتأمين باريس قبل نهائي كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم السبت أنها ستنشر 11500 شرطي في منطقة باريس، غدا الأحد، الذي سيخوض فيه باريس سان جيرمان نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي قرب نيويورك.

 

تأمين قوي في باريس

جاء هذا الإعلان على لسان لوران نونيز قائد شرطة باريس، في مقابلة أجراها مع قناة (بي إف إم تي في)، والذي يسعى عبر هذا الانتشار الأمني إلى استجابة "واسعة النطاق" لمنع الاضطرابات الخطيرة التي وقعت في العاصمة يوم 31 مايو الماضي خلال احتفالات باريس سان جيرمان بفوزه بدوري أبطال أوروبا.

وأعلن نونيز حظر جميع التجمعات "الاحتفالية" في منطقة الشانزليزيه في باريس ابتداء من الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأحد، بغرض منع مشاهد العنف ونهب المتاجر التي وقعت عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأقر: "نحن قلقون بشأن العنف في المناطق الحضرية".

وأعلن أنه لن يُسمح أيضًا بمناطق المشجعين، ولن يُسمح للحانات بتوجيه أجهزة التلفزيون نحو الشارع، وذلك لمنع التجمعات.

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