ريال مدريد يفكر في التعاقد مع مدافع جديد بعد مستوى أسينسيو الباهت بمونديال الأندية

ظهر راؤول أسينسيو المدافع الشاب لفريق ريال مدريد الإسباني، بمستوى باهت خلال مشاركته الأخيرة مع الميرنجي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وودع ريال مدريد موسمه الكروي بخيبة أمل كبيرة، بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام باريس سان جيرمان بطل أوروبا بنتيجة 4-0، لتنتهي بذلك مغامرته في كأس العالم للأندية بشكل كارثي من الدوري نصف النهائي.

تدهور أداء راؤول أسينسيو بعد تجديد عقده

ورغم بداية أسينسيو القوية في الموسم الماضي عندما شارك بسبب كثرة الإصابات التى ضربت دفاع الفريق الملكي، على غرار دافيد ألابا وإيدير ميليتاو، وهو ما جعل ريال مدريد يجدد عقد اللاعب.

لكن خلال كأس العالم للأندية 2025، بدأ يتضح أن مستوى أسينسيو لا يليق بمدافع يرتدي قميص الريال.

وكان المدافع الإسباني الشاب راؤول أسينسيو أحد أبرز من وجهت إليهم أصابع اللوم بسبب عروضه الباهتة في مونديال الأندية، والتسبب في الهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان والطرد في دور المجموعات أمام باتشوكا في أول دقائق المباراة.

واعتذر أسينسيو لجماهير ريال مدريد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "مدريديستا، ينتهي موسم كنت أحلم فيه بتمثيل أفضل نادٍ في العالم، لكنه انتهى بالطريقة التي لم أكن أتمناها".

وأتم: "أشعر أنني لم أكن على قدر التحدي في كأس عالم للأندية يطلب أقصى درجات التركيز، حان الوقت الآن للراحة واستعادة الطاقة، أتمنى لكم عطلة سعيدة، والآن ودائمًا.. هلا مدريد! أعد الأيام حتى أعود إلى البرنابيو".

ريال مدريد يدرس ضم مدافع جديد

ويفكر ريال مدريد في حسم صفقة مدافع جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهناك أنباء عن اهتمام النادي الملكي بالتعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول الإنجليزي والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

تفاصيل عقد راؤول أسينسيو مع ريال مدريد

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد كشفت سابقا، عن توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع قلب دفاعه الشاب راؤول أسينسيو لتجديد عقده مع النادي.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ماركا”، فإن ريال مدريد أنهى اتفاقه مع اللاعب الشاب لتجديد عقده حتى يونيو 2029.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أسينسيو سيحصل على 6.2 مليون يورو في الموسم المقبل، مع زيادة تدريجية قد تصل إلى 9 ملايين يورو في موسم العقد الأخير.

كما أوضحت “ماركا”، أن تجديد العقد شمل أيضًا إلغاء بند الشرط الجزائي الذي كان يبلغ 50 مليون يورو.

ورفض ريال مدريد تأجيل ملف التجديد، وقرر حسم أمور المفاوضات سريعًا بعد الاتفاق مع أسينسيو ووكيل أعماله الجديد.

مسيرة راؤول أسينسيو مع ريال مدريد

راؤول أسينسيو انضم إلى الفريق الأول في الريال خلال الصيف الماضي للمشاركة في المعسكر التحضيري في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لعب أول مباراة له ضد تشيلسي، وأثبت نفسه أمام المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وشارك أسينسيو لأول مرة رسميا مع ريال مدريد، بعد إصابة إيدر ميليتاو، وبات عنصرًا أساسيًا في التشكيلة، بعد مشاركته في ما يقرب من 40 مباراة مع الميرنجي خلال الموسم الماضي.

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