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رياضة

مصطفى يونس يرد بقوة: ارتديت قميصا واحدا وهناك من يحاول إشعال الخلاف بيني وبين الخطيب

مصطفى يونس، فيتو
مصطفى يونس، فيتو

أكد مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لن يقبل التجاوز في حقه، مع احترامه الشديد للجميع، لا يرغب في ذكر أسماء معينة، لكنه يحترم رأي أي شخص مهما كان.

وتابع: من المعروف عني أنني بدأت اللعب في النادي الأهلي منذ أن كنت في فريق تحت 16 سنة.

 

تصريحات مصطفى يونس لبرنامج خط أحمر 

وأضاف خلال لقائه في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لأول مرة أسمع البعض يقول إن كل من يخطئ سيُحاسب بالقانون، ولم أسمع هذا الكلام من قبل  لكنني، وكما هو معتاد عني، لا أتنازل عن حقي مهما كان الثمن، حتى لو كان ذلك على حسابي الشخصي.

 

وتابع: “مع ذلك، لا يمكنني أن أضع نفسي في مواجهة من يصغرني بعقود من العمر أشخاص وُلدوا بعد أن كنت كابتنًا للنادي الأهلي بفترة طويلة”.

واستطرد: "أتساءل، ماذا لو كان والد هذا الشخص نفسه يشاهد ما يحدث الآن؟ لقد ارتديت قميصًا واحدًا طوال مسيرتي، بينما هو وغيره بدّلوا قمصانهم مرارًا والآن، يأتي ليهاجمني الجميع يعرف من هو، ولن أذكر اسمه".

وأردف: تلقيت العديد من الاتصالات والرسائل حول هذا الموضوع، وأود أن أقول ليس له فقط، بل لكل من يحاول أن يهاجمني بتوجيهات من آخرين، أنني لن أنجرف إلى مثل هذه المهاترات. هناك من يحاول دق إسفين بيني وبين غيري، وهناك من يستفيد من إشعال الخلافات بيني وبين محمود الخطيب، لأنهم يعلمون أن استمرار الخلاف بيننا يصب في مصلحتهم المالية. 

واختتم: “هؤلاء الأشخاص يستفيدون من هذه الفوضى، لكن الحقيقة واضحة للجميع، ولن أسمح بأن أكون جزءًا من هذه الألاعيب”.

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مصطفي يونس النادي الأهلي الأهلي الخطيب

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