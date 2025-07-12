السبت 12 يوليو 2025
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رياضة

كشف حساب أحمد عبد القادر مع الأهلي بعد اقترابه من الحزم السعودي

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

يستعد النادي الأهلي لإعلان صفقة رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق إلى نادي الحزم السعودي في ميركاتو الصيف الحالي.

وعلمت فيتو أن عبد القادر رفض الدخول في صفقات تبادلية للعب في بعض أندية الدوري المصري الممتاز وفضل الرحيل إلى الدوري السعودي من خلال بوابة نادي الحزم. 

وتستعرض فيتو خلال السطور التالية مشوار عبد القادر مع النادي الأهلي.

كشف حساب أحمد عبد القادر مع الأهلي 

خاض أحمد عبد القادر مع الأهلي خلال فترة وجوده داخل صفوف القلعة الحمراء 112 مباراة بواقع 5979 دقيقة، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 12 هدفا.

وتوّج بالعديد من البطولات مثل الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرتين، لقب السوبر الإفريقي مره وحيده.

كواليس أزمة عبد القادر مع الأهلي

وشهدت الأيام الماضية حالة من الشد والجذب بين أحمد عبد  القادر والنادي الأهلي. 

أحمد عبد القادر تلقى عرضين أحدهما من الحزم السعودي، والآخر من سيراميكا كليوباترا.

ورغم العرض السعودي، يفضل مسؤولو النادي الأهلي توجيه عبد القادر إلى سيراميكا كليوباترا، في إطار صفقة تبادلية محتملة، للحصول على خدمات محمد شكري.

أحمد عبدالقادر أبدى تحفظه على خطوة الانتقال إلى سيراميكا، ولم يرحب بالفكرة حتى الآن، خاصة في ظل رغبته في خوض تجربة احتراف خارجي.

وتكمن مخاوف الأهلي الرئيسية في احتمال انتقال اللاعب لاحقًا إلى أندية منافسة، مثل الزمالك أو بيراميدز، خاصة بعد تعنت اللاعب في المفاوضات السابقة بشأن إعارته لفريق سيراميكا كليوباترا.

وعلمت فيتو أن إدارة الأهلي ترغب في التجديد للاعب وخروجه على سبيل الإعارة ولكن عبد القادر رفض فكرة الإعارة ويتمسك بالبيع النهائي.

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