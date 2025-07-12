شاهد أهداف مباراة اليابان ضد الصين في بطولة شرق آسيا

يبجث العديد من عشاق كرة القدم حول العالم عن أهداف المواجهة التي جمعت بين منتخبي اليابان والصين ضمن منافسات بطولة شرق آسيا، والتي أقيمت اليوم السبت 12 يوليو 2025، وانتهت بانتصار المنتخب الياباني بنتيجة 2-0.

فيديو أهداف مباراة اليابان ضد الصين في بطولة شرق آسيا

بطولة شرق اسيا

تعد بطولة شرق آسيا واحدة من أبرز البطولات التي يشرف عليها اتحاد شرق آسيا لكرة القدم، وتقام نسختها العاشرة هذا العام في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو 2025، بمشاركة 24 منتخبا من مختلف أنحاء القارة الآسيوية.

وكانت التصفيات التمهيدية للبطولة قد أقيمت في هونغ كونغ خلال الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر 2024، لتحديد المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة اليابان ضد الصين في بطولة شرق آسيا

نقلت مباراة اليابان ضد الصين في بطولة شرق آسيا عبر القنوات التالية:

في اليابان: Fuji TV على البث الأرضي، إلى جانب خدمة البث عبر الإنترنت U‑NEXT.

في الصين: قناة CCTV‑5 الشهيرة، بالإضافة إلى منصة Migu.

في هونج كونج: قناة RTHK TV 32.

في دول شرق آسيا مثل تايلاند ولاوس: قناة BG Sports.

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