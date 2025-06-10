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رياضة

منتخب الصين يهزم البحرين بهدف قاتل في تصفيات كأس العالم

الصين
الصين

فاز منتخب الصين على البحرين بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

الصين تهزم البحرين

سجل هدف الصين وانغ شانغ يوان في الدقيقة 5+90 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الصين لـ 9 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب مجموعته وتجمد رصيد البحرين عند 6 نقاط في المركز السادس والأخير.

ويتواجد منتخب البحرين في المجموعة الثالثة لـ تصفيات كأس العالم، بجانب منتخبات اليابان وأستراليا وإندونيسيا والسعودية والصين.

وضمنت اليابان التأهل إلى نهائيات كأس العالم في حين تتنافس أستراليا مع السعودية على البطاقة الثانية المباشرة، بينما سينتقل الطرف الثاني من بينهما لخوض الملحق بمرافقة إندونيسيا.

 

نظام كأس العالم للأندية

وستشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة بدلا من النظام السابق الذي كان يقتصر على 32 منتخبا وذلك وفقا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".


ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يتحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق عالمي.

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