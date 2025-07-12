السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حزب العدل يعقد اجتماعًا تنظيميًا لمرشحيه لمجلس الشيوخ

مرشحى حزب العدل،فيتو
مرشحى حزب العدل،فيتو

عقد حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب اجتماعًا موسعًا لمرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات الحزب وأعضائه، وبحضور جميع مرشحي الحزب في القائمة الوطنية والمقاعد الفردية، وذلك بمقر الحزب بالتجمع الخامس.

إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات غلق باب الترشح رسميًا

 

جاء اللقاء بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات غلق باب الترشح رسميًا الخميس الماضي 10 يوليو، حيث كان مرشحو الحزب قد أتموا تقديم أوراق ترشحهم بنجاح، وقد دفع حزب العدل بـ20 مرشحًا على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى حصوله على 4 مقاعد ضمن القائمة الوطنية.

 

 نقاش مفتوح بعنوان "صوت المرشحين"

 

انطلقت فعاليات الاجتماع بكلمة لرئيس الحزب عبد المنعم إمام، الذي استعرض الرسائل السياسية العامة للحزب وتوجهاته خلال المرحلة المقبلة، والبرنامج الانتخابي للحزب.

وتضمن الاجتماع جلسة نقاش مفتوح بعنوان “صوت المرشحين”، تحدث خلالها كل مرشح عن رؤيته وتحديات دائرته الانتخابية، كما تم تبادل الخبرات وتسجيل النقاط المشتركة التي يمكن أن تُدرج في الخطاب المركزي للحزب.

 

تعزيز التعارف والتقارب الشخصي بين المرشحين

 

كما خصصت جلسة لتعزيز التعارف والتقارب الشخصي بين المرشحين، تخللها حفل عشاء، أعقبه ورشة عمل بعنوان “خارطة الطريق للحملة”، تم خلالها استعراض خطة الحملة المركزية، وتوزيع المهام، واستعراض الأدوات والدعم اللوجستي والإعلامي، وحشد الناخبين المؤيدين للحزب والعمل على التأكد من التصويت لمرشحي الحزب، إلى جانب تدريبات على الرسائل الانتخابية والمحتوى الإعلامي.

 

واختُتم اليوم بالجلسة الختامية التي شملت تلخيصًا لأبرز المخرجات، وفتح باب النقاش مع رئيس الحزب، والإعلان الرسمي عن انطلاق حملة حزب العدل لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب العدل رئيس حزب العدل نواب حزب العدل انتحابات مجلس الشورى مرشحى حزب العدل

مواد متعلقة

حزب العدل يعلن أسماء مرشحيه على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ

حزب العدل يستقبل وفدًا من منظمة الشباب الليبرالي الهولندية (JOVD)

مرشحو حزب العدل ينتهون من الكشف الطبي استعدادًا لانتخابات الشيوخ

حزب العدل يخوض انتخابات الشيوخ ضمن "تحالف الطريق الديمقراطي" والقائمة الوطنية الموحدة

الأكثر قراءة

تعويض مستخدمي الإنترنت الأرضى بـ10 جيجا بعد حريق السنترال، كيف تحصل عليها؟

حارب مصر في العدوان الثلاثي وأكتوبر، وفاة المستوطن المتطرف موشيه زار سارق الأرض

بسبب بتروجت، الأهلي يكثف مفاوضاته لضم هذا اللاعب

السكك الحديدية تحقق فى واقعة تحرك قطار أسوان (VIP) بدون إحدى عرباته

وكيل أفشة، الزمالك يستقر على تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرا للتعاقدات

بسبب تطاير الزيت من المحرك، إصابة سائق قطار الإسكندرية - مطروح بحروق بمحطة رأس الحكمة

تطور جديد في ملف انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

الزمالك يدرس منع التعامل مع بتروجت بسبب صفقة حامد حمدان

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

اقتراح برلماني لتعديل شروط التعيين في الوظائف الحكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم نشر تفاصيل الحياة الخاصة للأشخاص على مواقع التواصل؟ الإفتاء ترد

ما حكم العمرة في شهر صفر وفضائلها

من قصص القرآن الكريم، كيف وصف الله سيدنا إبراهيم الخليل؟

المزيد
الجريدة الرسمية