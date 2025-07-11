إعلان القائمة المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ ورموزهم الانتخابية اليوم

تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، القائمة المبدئية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وأسماء ورموز كل مرشح، وذلك عقب غلق باب الترشح رسميًا اليوم.

وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المرشحين الذين تقدموا على النظام الفردي بلغ 469 مرشحًا، إلى جانب قائمة انتخابية واحدة على مستوى القوائم.

من ناحية أخرى، أشار المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، إلى أن غرفة العمليات بالهيئة تابعت على مدار فترة الترشح سير العملية أولًا بأول، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، مؤكدًا التعامل الفوري مع أي شكاوى تم رصدها خلال الفترة الماضية.

وشدد القاضي بنداري على أن الهيئة مستمرة في أداء دورها الرقابي وفق أحكام الدستور والقانون لضمان نزاهة الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.

ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات الشيوخ

من جانبها، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (17) لسنة 2025 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ

أولا: الحق في الدعاية الانتخابية

كل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردي أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية، ووضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. ويجوز للمترشح إخطار الهيئة كتابة باسم شخص يمثله لديها لإدارة الدعاية، مع إرفاق إقرار رسمي بقبوله.

مدة الدعاية والصمت الدعائي

تبدأ الدعاية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة 12 ظهرًا من اليوم السابق للاقتراع، وفي حالة الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الجولة الأولى وحتى الساعة 12 ظهرًا من اليوم السابق للاقتراع. وتُحظر الدعاية خارج هذه المواعيد.

الحد الأقصى للإنفاق

الفردي: 500 ألف جنيه، وفي الإعادة 200 ألف جنيه.

القائمة (13 مقعد): 2,167,000 جنيه، وفي الإعادة 867,000 جنيه.

القائمة (37 مقعد): 6,167,000 جنيه، وفي الإعادة 2,467,000 جنيه.

التبرعات

تمويل الدعاية من أموال المترشح الخاصة، مع جواز تلقي تبرعات من أشخاص طبيعيين مصريين أو أحزاب مصرية، بشرط ألا تزيد على 5% من الحد الأقصى. ويحظر تلقي تبرعات تزيد على ذلك، ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة بأسماء المتبرعين وقيمة التبرعات.

جهات التبرع المحظورة

يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم من:

شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

كيان يساهم فيه شخص مصري أو أجنبي.

شخص طبيعي أجنبي.

الحساب البنكي

يشترط فتح حساب بالعملة المحلية في أحد بنكي الأهلي أو مصر أو بمكاتب البريد لإيداع الأموال والتبرعات، والإنفاق منه حصرا، مع إخطار اللجنة المختصة بأوجه الإنفاق خلال 24 ساعة.

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