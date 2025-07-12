السبت 12 يوليو 2025
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محافظات

توفير 330 فرصة عمل شاغرة بالقليوبية

وظائف بالقليوبية،فيتو
وظائف بالقليوبية،فيتو

 أعلنت مديرية العمل في القليوبية، توفير 330 فرصة عمل شاغرة، ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية لشهر يوليو الجاري، التي أعلنتها المديرية مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة ويستمر حتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

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توفير 330 فرصة عمل شاغرة بالقليوبية

 وكشف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية، ضمت 330 فرصة عمل في 4 شركات بمرتبات مجزية، وذلك في مدن الخانكة وشبرا الخيمة.

 

وأوضح محافظ القليوبية، أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو التوجه لمقر مديرية العمل القليوبية ببنها بمجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ما عدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.

وظائف بالقليوبية،فيتو
وظائف بالقليوبية،فيتو
وظائف بالقليوبية،فيتو
وظائف بالقليوبية،فيتو
وظائف بالقليوبية،فيتو
وظائف بالقليوبية،فيتو
وظائف بالقليوبية،فيتو
وظائف بالقليوبية،فيتو
وظائف بالقليوبية،فيتو
وظائف بالقليوبية،فيتو

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المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية بداية جديدة لبناء الإنسان محافظ القليوبية ا

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