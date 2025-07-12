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مقطع مرعب، محرك طائرة يسحب شخصًا ويقذفه على الأرض (فيديو)

محرك طائرة يسحب رجلا
محرك طائرة يسحب رجلا ويسقطه على الأرض، فيتو

مشهد مرعب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مرعبا، يظهر لحظة مفزعة لرجل سحبه محرك طائرة في مطار بيرجامو بإيطاليا وسط ذهول من الجميع العاملين في المطار. 

 محرك طائرة يسحب رجل ويسقطه على الأرض


ويظهر المقطع المرعب قيام أحد الرجال وهو يجري مسرعًا نحو أحد محركات طائرة، وحاول بعض العاملين في مطار بيرجامو بإيطاليا منعه، لكنه تمكن من الإفلات منهم، في البداية لم يتمكن من الركوب أعلى المحرك، وعندما حاول بعض العاملين في المطار الإمساك به، جري الرجل إلى الجهة الأخري بالطائرة ليصطدم بالمحرك، ويسقط على الأرض، الأمر الذي أصاب العاملين في المطار بحالة من الذهول.

 

الرجل يتحرك نحو محرك الطائرة، فيتو
الرجل يتحرك نحو محرك الطائرة، فيتو


أثار المشهد صدمة العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فدفع العديد إلى تفسير الأمر، وخاصة أن المحركات في البداية لم تكن تعمل، لكن البعض وصف الحادث بأن محرك طائرة ابتلع الرجل ثم لفظه مجددًا في مطار بإيطاليا.

وكشف بعض النشطاء عن هوية الرجل الذي أسقطه محرك الطائرة، قائلين: "إن الحادث المروع وقع في مطار ميلانو، عندما أقدم رجل يبلغ 35 عاماً كان تحت تأثير المخدرات على رمي نفسه في محرك طائرة أثناء استعدادها للإقلاع. والضحية هو أندريا روسو من كالسيناتي، ركض نحو طائرة فولوتيا A319، وقذف نفسه في المحرك الأيسر للطائرة..."

وقال الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم: “قوة سحب محرك الطائرة النفاث أثناء تشغيله قوية جدًا، وقادرة على سحب إنسان بكامل جسده إلى داخل المحرك وقتله فورًا، خاصة إذا اقترب إلى مسافة أقل من 3م. لذا يُعد الاقتراب من مقدمة المحرك أثناء عمله انتحارًا فعليًا، وتُصنف هذه المنطقة بأنها شديدة الخطورة وعليه فإن شركات الطيران وبسبب هذه الخطورة تقوم بوضع مناطق حمراء أو علامات تحذيرية أمام المحركات، ومنع أي شخص من التواجد في منطقة قطرها 4-6م أمام المحرك أثناء عمله، وتدريب العاملين في المطار على ذلك”.

محرك الطائرة لفظ الرجل وأخرجه فريق التدخل السريع

علق البلوجر الأمريكي بروس قائلًا: "انظر مرة أخرى. إنه على الجانب الأيسر من الطائرة، ويقفز في مقدمة الطائرة ثم يتقدم للأمام فورًا. بالتأكيد لم يخرج من الخلف. من المحتمل جدًا أن الطيار كان على علم بما يحدث، فحوّل المحركات إلى الوضع العكسي".

ورد عدد من النشطاء قائلين: "من الواضح أن المحرك لم يكن يعمل، وإلا لكان قد شُفط من الخلف. في الواقع، قفز إلى الداخل وخرج من مقدمة المحرك. يبدو أنه أُصيب برصاصة، وسقط من المحرك.. قفز داخل مقدمة المحرك، وأخرجته الشرطة، فريق التدخل السريع من مسافة بعيدة ".

بينما أكد البلوجر سب "ليس هكذا تسير الأمور. كانت المحركات تعمل في وضع الخمول، أي أن الشفرات كانت تدور دون دفع، وبالتالي لم تكن هناك قوة شفط. قفز إلى الداخل، فشقته الشفرات، ثم سقط مجددًا. هذه المحركات ليست عميقة جدًا. سحبه وزن جسمه للخارج".

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مشهد مرعب محركات طائرة مطار بإيطاليا محرك الطائرة النفاث لحظة سقوط رجل من محرك طائرة مطار بيرجامو بإيطاليا

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