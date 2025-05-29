مقطع مرعب، انهيار جليدي ضخم يمحو قرية كاملة في سويسرا (فيديو)

انهيار جليدي ضخم، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مخيف، يظهر فيه انهيار جليدي ضخم، وقع في منطقة وادي لوتشنتال بكانتون فاليه، وتحديدًا في قرية بلاتين في سويسرا، حيث أسفر الانهيار في محو القرية من الوجود.

انهيار جليدي ضخم يمحو قرية في سويسرا

ويظهر الفيديو انهيار نهر جليدي هائل سريعا جدًا وضخمًا، تسبب في دفن أجزاء واسعة من قرية بلاتن السويسرية، حيث دفن الانهيار الهائل من الجليد والطين والركام أجزاء واسعة من قرية بلاتن، الواقعة في وادي لوتشنتال بكانتون فاليه، وذلك بسبب انهيار كبير حدث لنهر بيرش الجليدي، بعد ظهر أمس الأربعاء، وأسفر الحادث عن تدمير العديد من المنازل، دون تسجيل أي إصابات بشرية، بحسب موقع أخبار "SWI" السويسري.

إنهيار جليدي مرعب سويسرا، فيتو

وأكد موقع "SWI" السويسري أن الانهيار الجليدي الضخم وقع بسبب انفصال جزء ضخم من نهر بيرش الجليدي، الواقع أسفل منطقة الانهيار الأرضي، دفعة واحدة، مما أدى إلى حدوث زلزال بلغت قوته 3.1 درجات على مقياس ريختر.

وأظهرت مقاطع فيديو، التي بثتها مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية ( SRF)، مشاهد للانهيار الضخم للنهر الجليدي، وتدفق كميات هائلة من الركام نحو الوادي بسرعة مذهلة، ترافق ذلك مع سحابة ضخمة من الغبار الجليدي.

انهار جزء ضخم من نهر بيرش الجليدي بسويسرا

يذكر أن الحكومة المحلية في كانتون فاليه بسويسرا أعلنت في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أن منطقة لوتشنتال في وضع خاص، موضحةً أن "هذا الإجراء يُمكن السلطات من “الاستجابة بسرعة قصوى، وعند الضرورة؛ بما في ذلك تعبئة موارد تدخل واسعة النطاق مثل هيئة التنسيق الكانتونية، والحماية المدنية، وحتى الجيش إذا لزم الأمر".

وكانت الحكومة السويسرية قد لاحظت ارتفاع ملحوظ في النشاط الجليدي، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، حسبما ذكر فرناندو لينر، عضو طاقم المنطقة في لوتشنتال، لوكالة الأنباء السويسرية كيستون-SDA.

وقال فرناندو لينر لوكالة الأنباء السويسرية كيستون-SDA: "إن انهيارًا كبيرًا وقع حوالي الساعة الرابعة صباحًا يوم الأربعاء، وكان مشابهًا لانهيار حدث مساء الثلاثاء في حوالي الساعة السادسة". موضحًا "أنه في الحالتين، لم تصل الكتل الجليدية والصخرية إلى قرية بلاتن، بل انزلقت حتى وصلت إلى حاجز مخصص للانهيارات الثلجية".

انهيار جليدي ضخم في سويسرا، فيتو

يذكر أن أنقاض الانهيار الجليدي، الذي وقع الثلاثاء، قد توقفت على بعد 400 متر من أول منازل القرية، بينما وصل بعض الركام إلى نهر لونزا المجاور، صباح الأربعاء.

وذكرت خدمات الطوارئ في منطقة فاليس، أنه قد انهار جزء ضخم من نهر بيرش الجليدي، في حوالي الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي؛ وقد دمر الانهيار الجليدية الضخم العديد من منازل بلاتن، التي يسكنها نحو 300 شخص، بينما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين، وفقًا لما أعلنه المسؤولين، وتوقع السلطات السويسرية حدوث الانهيار الجليدي كان متوقعا منذ عدة أيام، لذا لم تُسجل أي إصابات حتى الآن.

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