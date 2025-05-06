الثلاثاء 06 مايو 2025
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مقطع مرعب، حاولت إلقاء نفسها من الطابق العشرين وأنقذتها معجزة في آخر لحظة (فيديو)

فتاة كورية تحاول
فتاة كورية تحاول إلقاء نفسها من الطابق العشرين، فيتو

مقطع مرعب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صادما ومرعبا لفتاة كورية، حاولت التخلص من نفسها، بإلقاء نفسها من الطابق العشرين في إحدى البنايات في كوريا الجنوبية، لكن القدر كانت له كلمة أخرى، وتم إنقاذ الفتاة بمعجزة، والسر في شعرها.

حاولت إلقاء نفسها من الطابق العشرين وشعرها أنقذها

 ويظهر مقطع الفيديو الفتاة الكورية، وهي تحاول التخلص من نفسها من الطابق العشرين بإحدى البنايات في كوريا الجنوبية، لكن لحسن الحظ، تم إنقاذها بمعجزة، عندما قام اثنين من الحراس بالإمساك بشعر الفتاة، وسحبوها منه، حتى تمكنوا من إنقاذها، قبل إنهاء حياتها بثوانٍ.   

 

القدر ينقذ فتاة كورية من الموت المحقق، فيتو
القدر ينقذ فتاة كورية من الموت المحقق، فيتو


وأكد شهود العيان أن الكاميرا رصدت، قبل أيام، في منطقة جانجنام بكوريا الجنوبية، فتاة تحاول القفز من الطابق العشرين من إحدى البنايات لإنهاء حياتها، لكن في أخر لحظة تم إنقاذها، وأمسك بها الشاب من شعرها وأنقذها، وتمكنوا من إنقاذها وإعادتها لسطح المبنى.

 

التخلص من النفس يثير الجدل والنشطاء يرفضون الفكرة   

 أثار الفيديو الصادم للفتاة الكورية، التي أرادت التخلص من نفسها، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عدد من النشطاء قائلين: "إن كوريا الجنوبية تعتبر من أعلى 5 دول في العالم في معدلات التخلص من النفس، وبالملاحظة نجد أن هذه الفكرة منتشرة في بعض الدرامات الشرق آسيوية، فهم يرون أن الشخص يموت حتى يعود في حياة مختلفة أو يعود ليعدل حياته... لكن لا نعرف السبب الحقيقي لإقدام الفتاة على التخلص من حياتها".

أما البلوجر خليل أندروود فقال: "نحو 90% ممن نجوا من محاولات التخلص من النفس أكدوا أنهم ندموا على محاولاتهم للتخلص من أنفسهم، حيث قال أحد الناجين  من جسر البوابة الذهبية إنه في اللحظة التي قفز فيها، أدرك أنه يريد الحياة، فإذا كنت تعاني، فإعلم أن ما تشعر به الآن يمكن أن يزول. لست وحدك، وستأتيك مساعدة حقيقية، فلا فكر في التخلص من نفسك".

معجزة شعر الفتاة تنقذها من الموت، فيتو
معجزة شعر الفتاة تنقذها من الموت، فيتو


وعلق بعض النشطاء قائلين: "أصابتنا الفتاة بحالة من الرعب، فـ التخلص من الحياة ليس بالأمر الهين، وخاصة أن الإنسان قد تواجهه كثيرًا من الصعوبات في الحياة، ومجرد التفكير في التخلص من الحياة ضعف، فهناك من يعاوننا على عدم الإقدام على ذلك، ولابد لمن يريد التخلص من حياته أن يعلم أنه ليس وحده وهناك من يريدون له البقاء معهم، فلا تفكر أبدًا في التخلص من حياتك"

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