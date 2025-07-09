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رياضة

أشرف صبحي يكشف حقيقة الدعم المالي للأندية الكبرى، ويؤكد: قانون الرياضة الحالي جيد

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حقيقة تقديم الوزارة دعم مالي للأندية الكبرى في مصر.

تصريحات وزير الرياضة

وأوضح أشرف صبحي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الاختلاف في طريقة إدارة الأندية مقارنة بالاتحادات الرياضية يستلزم إدخال تعديلات على القانون، بما يتماشى مع خصوصية كل جهة وطبيعة عملها. 

وأضاف: "لدينا لائحة مالية تنظم عمل الأندية والاتحادات، وتهدف بالأساس إلى حماية حقوق أعضاء الجمعيات العمومية".

وشدد الوزير على أن الوزارة لا تقدم دعما ماليًا مباشرا للأندية الكبرى، مؤكدا أن توجه الدولة حاليا هو تمكين هذه الأندية من تحقيق مواردها ذاتيا". 

وكشف الوزير عن أن التعديلات التي تضمنها قانون الرياضة تمنح أعضاء مجالس الإدارات الحق في التواجد ضمن مجالس إدارات الشركات التابعة للأندية".

اختتم الوزير حديثه مشيرا أن الوزارة تمتلك إدارة متخصصة للرقابة والتفتيش، تعنى بمتابعة كافة الملفات المالية الخاصة بالأندية. 

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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