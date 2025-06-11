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رياضة

5 لاعبين في قائمة منتخب الجودو ببطولة العالم للكبار

الجودو، فيتو
الجودو، فيتو

الجودو، يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في منافسات بطولة العالم للكبار المقرر لها خلال الفترة من 13 وحتى 20 يونيو الجاري بالعاصمة المجرية بودابست.

 قائمة المنتخب الوطني في بطولة العالم

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة العالم كلا من:

يسري سامي - 60 كجم

عبد الرحمن عبد الغني - 90 كجم

عمر الرملي - 100 كجم

عبدالله فهمي - 100 كجم

محمد عبده - فوق 100 كجم

وخاض المنتخب الوطني للجودو معسكرا في إسبانيا استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

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الجودو المنتخب الوطني للجودو بطولة العالم للكبار يسري سامي عبد الرحمن عبد الغني قائمة المنتخب الوطني في البطولة

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