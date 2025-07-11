ريال مدريد يخطط لخطف نجم ليفربول بـ 100 مليون يورو

أكدت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، أن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد يريد التعاقد مع نجم وسط فريق ليفربول الإنجليزي لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

ويعد أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط فريق ليفربول من أبرز اللاعبين في مركزه خلال السنوات الماضية، وكان أحد أهم اللاعبين في تشكيل ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين الذي حصد لقب كأس العالم 2022.

ويضع تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر ضمن أولوياته القصوى خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في إطار سعيه لتعزيز خط الوسط الأبيض بلاعب قادر على إحداث نقلة نوعية في الأداء.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، فإن ألونسو يرى في لاعب ليفربول الخيار المثالي لتأمين التوازن المطلوب إلى جانب النجوم الصاعدين مثل جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي وأردا جولر.

لكن إتمام الصفقة يبقى مرهونًا برحيل أحد الأسماء الكبيرة في الفريق، وعلى رأسهم رودريجو جوس أو لاعب رئيسي آخر لتوفير المساحة المالية المطلوبة.

وتدرس الإدارة المدريدية تقديم عرض افتتاحي يقترب من 100 مليون يورو، مع مرونة في رفع المبلغ حال نجحت في تسويق بعض اللاعبين، مثل داني سيبايوس أو إبراهيم دياز.

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