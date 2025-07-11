ماركا تهاجم ريال مدريد: عام بلا ألقاب وصفقات بالملايين للتعويض

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية، تقريرا بعنوان عام بلا ألقاب لريال مدريد وذلك تزامنا مع خروج الملكي من بطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان برباعية بنصف نهائي البطولة.

وكتبت صحيفة ماركا في تقريرها أن عدم حصول ريال مدريد على ألقاب يجبر إدارة الريال على التوجه إلى سوق الانتقالات والدفع حيث استثمر ريال مدريد 128 مليون يورو ولا يزال هناك المزيد، لأن التعاقد مع ألفارو كاريراس لاعب بنفيكا، سيكلف ما يقارب 50 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن إجمالي الصرف سيرتفع إلى 178 مليونًا، وقد يستمر هذا الرقم في الارتفاع خاصة مع الخروج على يد باريس سان جيرمان والتي أظهرت حاجة الفريق إلى تعزيز خط الوسط، وأثار شكوكًا حول كفاية لاعبي قلب الدفاع الخمسة الذين يعتمد عليهم تشابي ألونسو.

وذكرت في تقريرها تصريح تشابي ألونسو بعد الخروج من كأس العالم: "خلال كأس العالم، لم نتحدث عن تشكيلة الفريق، لكننا دائمًا ما نطمح إلى التحسين".

وتابعت: بمجرد إتمام صفقة كاريراس، ستكون أكبر صفقة استثمارية لريال مدريد في المواسم الستة الماضية مع فارق كبير عدم إبرام أي صفقة تحمل اسم "الغالاكتيكو" وهم أبرز اللاعبين العالميين الذين استقطبهم ريال مدريد.

واضافت: قبل صيفين، وبعد موسمٍ آخر بلا ألقاب رئيسية، أنفق ريال مدريد 134.4 مليون يورو خُصص 103.9 مليون يورو منها (باستثناء المتغيرات) لضم جود بيلينجهام، ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي.

في المواسم الخمس السابقة (2020-2024) كان مدريد يتبنى مستوى منخفضًا في سوق الانتقالات باستثمار 303.5 مليون فقط أصبح النادي رقم 39 في الانفاق وفقًا لبيانات من Transfermarkt.

وأتم: في المواسم الخمسة مجتمعة، أنفق أقل من الموسم السابق. في فترة انتقالية بدأت قبل عام تزامنًا مع رحيل كريستيانو ووداع زيدان الأول شجعت كارثة 2018-19 مدريد على دخول سوق انتقالات بمجموع، 326.8 مليون يورو.

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