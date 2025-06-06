الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مايلي سايرس تكشف سبب اختيارها لعنوان ألبومها الأخير Endless Summer Vacation

مايلي سايرس، فيتو
مايلي سايرس، فيتو

كشفت النجمة مايلي سايرس، عن سبب اختيارها لـEndless Summer Vacation ـ عطلة صيفية لا تنتهي"، ليكون عنوان ألبومها الجديد.

ألبوم مايلي سايرس الأخير

وقالت مايلي، في تصريحات إعلامية، إنها أطلقت على ألبومها الأخير "Endless Summer Vacation ـ عطلة صيفية لا تنتهي". لتجنّب الترويج له:"لقد أطلقتُ على ألبومي الأخير عنوانًا ذكيًا "عطلة صيفية لا تنتهي" لأكون في "إجازة"، وليكون ذلك جزءًا من ذوقي الجمالي. كل ما كان عليّ فعله هو التقاط صور لي بملابس السباحة والقول "ESV!"، وكان هذا هو الترويج.. قال جميع معجبيّ: "أنتم لا تروجون لهذا الألبوم!"، فقلتُ لهم: "سأُعدّ الألبوم التالي يا جماعة!".

واعلنت الممثلة مايلي سايرس، عن سبب عدم رغبتها في إجراء جولة عالمية غنائية مجددًا.

وقالت مايلي في تصريحات صحفية: "ليس الأمر أنني لا أريد ذلك.. أضع تصورًا لجولة كل أسبوع، لكنني لا أستطيع المخاطرة بتشويه صوتي.. لدي مشكلة في أحبالي الصوتية.. أغنياتي قوية، لا أكتب أغاني قصيرة، ولا أستخدم تقنية مزامنة الشفاه".

 

بيع جميع تذاكر فيلم مايلي سايرس Something Beautiful في 15 دقيقة

نفدت جميع تذاكر العرض العالمي الأول لفيلم مايلي سايرس، الموسيقي Something Beautiful، في غضون 15 دقيقة فقط من طرحها للبيع، فيما وصلت قائمة الانتظار للتذاكر لـ 200 ألف شخص.

فيلم  Something Beautiful، عبارة عن "أوبرا بوب" تضم ثلاث عشرة أغنية أصلية جديدة من ألبومها الجديد " Something Beautiful".

 

Image

مايلي سايرس تؤكد حجزها في العناية المركزة بسبب أغنية Walk of Fame

كشفت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، عن دخولها للمستشفى، وحجزها في العناية المركزة أثناء تصوير أغنيتها الشهيرة Walk of Fame.

وأوضحت مايلي، في لقاء مع الإعلامي جيمي كيميل، أنها أصيبت بعدوى خطيرة أثناء تصوير فيديو كليب أغنية "Walk of Fame" في هوليوود، قائلة:"بحلول شهر نوفمبر، في عيد الشكر، وُضعتُ في العناية المركزة لبعض الوقت. يعود ذلك أساسًا إلى أن عيد الشكر كان السبب، وكان الكثير من الناس في قسم الطوارئ - كما تعلمون، أشخاص يختنقون بأرجل الديك الرومي. بدأت ساقي تتفكك بشكل ما حول الركبة".

وكشفت عن نظرتها للحياة المثالية، فقالت في تصريحات صحفية، أنها تتمنى لو كانت حياتها بالفعل تشبه حياة هانا مونتانا، وهي الشخصية الشهيرة التي جسدتها في مسلسل تلفزيوني لصالح ديزني لعدة سنوات.

وقالت مايلي: "حياتي المثالية ستكون بمثابة "هانا مونتانا"، وهي أن أكون إنسانة عادية في النهار، ونجمة في الليل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اغاني مايلي سايرس البوم مايلي سايرس المغنية الأمريكية مايلي سايرس فوز مايلي سايرس

مواد متعلقة

مايلي سايرس تؤكد حجزها في العناية المركزة بسبب أغنية Walk of Fame

مايلي سايرس لا ترغب في إجراء جولة عالمية غنائية مجددا لهذا السبب

الأكثر قراءة

هل صلاة العيد في جماعة تغني عن صلاة الجمعة؟، الأزهر يحسم الجدل

بعد انتهاء عقده مع الزمالك، تعرف على مشوار أيمن الرمادي في الفريق

6 صور ترصد صلاة عيد الأضحى بمسجد مصر بحضور السيسي

فرص مصر في التأهل لكأس العالم للناشئين والشباب ومجموعات الفراعنة

دموع في العيد، بكاء سيدة في صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود يخطف الأنظار (صور)

أهالي الإسكندرية يتوجهون إلى الشواطئ هربا من حرارة الطقس (فيديو وصور)

وسط تكبيرات العيد، القصف الإسرائيلي يسقط 52 شهيدا في غزة

إسرائيل تحدد شرطا واحدا لوقف إطلاق النار على لبنان

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار النحاس في السوق اليوم الخميس 5 يونيو 2025

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بقدوم أوقات مليئة بالسرور

هل صلاة العيد في جماعة تغني عن صلاة الجمعة؟، الأزهر يحسم الجدل

أعمال الحج في أول أيام عيد الأضحى، 5 أعمال لضيوف الرحمن اليوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية