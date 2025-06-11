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ثقافة وفنون

مايلي سايرس تكشف سر عن فيلم Hotel Transylvania

مايلي سايرس، فيتو
مايلي سايرس، فيتو

كشفت النجمة مايلي سايرس، أنها كانت في البداية من ضمن المرشحين لتجسيد الدور الرئيسي في فيلم الرسوم المتحركة الشهير "Hotel Transylvaniaـ فندق ترانسلفانيا"، لكن سيلينا جوميز حلت محلها لاحقًا.

وقالت مايلي في تصريحات صحفية: "على سبيل المزاح، اشتريتُ لحبيبي كعكة عيد ميلاد.. كنتُ الشخصية الرئيسية في فيلم "فندق ترانسلفانيا"، فطردوني واستبدلوني بسيلينا جوميز".

كما أوضحت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، أن أغلب أغانيها تتحدث فيها عن زوجها السابق ليام هيمسورث.

وذكرت مايلي، في حوار صحفي أن فترة طلاقها من ليام هيمسورث، كانت من أصعب الفترات في حياتها، وأنها ظلت تحبه لفترة طويلة، واستغرقت الكثير من الوقت والمجهود لتتخطي علاقتهما.

ألبوم مايلي سايرس الأخير

وأوضحت النجمة مايلي سايرس، سبب اختيارها لـEndless Summer Vacation "عطلة صيفية لا تنتهي" ليكون عنوان ألبومها الجديد.

وقالت مايلي في تصريحات إعلامية إنها أطلقت على ألبومها الأخير "Endless Summer Vacation ـ عطلة صيفية لا تنتهي". لتجنّب الترويج له قائلة: "لقد أطلقتُ على ألبومي الأخير عنوانًا ذكيًا (عطلة صيفية لا تنتهي) لأكون في (إجازة) وليكون ذلك جزءًا من ذوقي الجمالي. كل ما كان عليّ فعله هو التقاط صور لي بملابس السباحة والقول "ESV!"، وكان هذا هو الترويج.. قال جميع معجبيّ: "أنتم لا تروجون لهذا الألبوم!"، فقلتُ لهم: "سأُعدّ الألبوم التالي يا جماعة!".

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