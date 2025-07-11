مصرع شاب غرقًا بترعة القاصد في طنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية مصرع شاب في العقد الثاني من العمر غرقًا في مياة ترعة القاصد وتم انتشال الجثمان.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث غرق بترعة القاصد في مدينة طنطا.

علي الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة الغربية لمكان الواقعة وانتشال الجثمان وتبين أنه لشاب يدعي “ سعيد فتحي سعيد” يبلغ من العمر 17 عامًا.

وتم انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

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