سقوط 3 سيارات من أعلى الطريق الدولي بطنطا ووقوع إصابات

شهد الطريق الدولي "طنطا -كفر الشيخ"، اليوم، حادثًا مروعًا إثر سقوط ثلاث سيارات من أعلى الطريق أمام قرية المعتمدية مركز المحلة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث سقوط سيارات من على الطريق الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وجروح قطعية، بينما جارٍ رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية جهودها للوقوف على أسباب الحادث، فيما تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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