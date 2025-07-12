مارينا الغلابة، شواطئ رأس البر كاملة العدد بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة (صور)

شهدت مدينة رأس البر، أمس، زحفًا جماهيريًّا واسعًا نحو شواطئها الممتدة، حيث توافدت مئات الأسر والمصطافين من مختلف المحافظات، خاصة من أبناء دمياط، لقضاء يوم ترفيهي على الشاطئ والاستمتاع بأجواء الصيف المبهجة، وذلك تزامنًا مع انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

محافظة دمياط ترفع حالة الاستعداد القصوى

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، رفعت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر حالة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية بالمدينة، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لزائري الشاطئ خلال فترة الذروة الصيفية، خاصة في نهاية الأسبوع وبعد المناسبات المهمة مثل نهاية الامتحانات.

اللواء وائل الشربيني يتابع ميدانيًّا ويشدد على الانضباط

وقاد اللواء وائل الشربيني رئيس مدينة رأس البر جهود المتابعة الميدانية بنفسه، وحرص منذ الصباح الباكر على تفقد الشواطئ ومواقع تمركز رجال الإنقاذ، ووجه بسرعة التعامل مع أي طارئ، مشددًا على استمرار حملات رفع الإشغالات وتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية إلى الشاطئ، فضلًا عن تعزيز إجراءات الأمن والسلامة للزائرين.

خدمات متكاملة ومتابعة دقيقة

كما تابعت فرق الطوارئ والنظافة أعمالها على مدار الساعة، بجانب فرق الإنقاذ البحري المنتشرة بطول الشاطئ والمدعومة بكافة المعدات اللازمة لضمان سرعة التدخل، حيث تعمل الوحدة المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير أجواء آمنة ومريحة للمصطافين.

زحام كبير علي شاطئ رأس البر

أجواء احتفالية تزين المدينة

وتحولت شواطئ رأس البر اليوم إلى ما يشبه كرنفالًا شعبيًا، حيث امتلأت بالراغبين في الاستجمام والاحتفال بانتهاء موسم دراسي طويل، وسط حالة من الفرحة العارمة لدى طلاب الثانوية العامة الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع أسرهم في منطقة اللسان وشاطئ العائلات والبلاج رقم ١٠ وشواطئ ٧٧ و١٠١

تأكيد مواصلة الجهود طوال الصيف

وأكد اللواء وائل الشربيني أن المدينة على أتم الاستعداد لاستقبال الزائرين على مدار موسم الصيف، مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة لتقديم خدمات متميزة تشمل النظافة والإنقاذ والمرافق العامة، مع استمرار الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومنع المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط.

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