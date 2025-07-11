رئيس مدينة رأس البر: لا تهاون مع أي إشغالات

شنت الوحدة المحلية للمدينة حملة ليلية مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع النيل الحيوي، في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن رفع درجة الاستعداد بمدينة رأس البر خلال موسم الصيف.

استهداف الممشى الرئيسي ورفع كافة المعوقات

وقاد اللواء وائل الشربيني، رئيس مدينة رأس البر، الحملة التي استهدفت الممشى السياحي بطول شارع النيل، حيث تم رفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمصطافين، وإعادة فتح الممشى أمام الزوار بالشكل اللائق، تنفيذًا لتعليمات المحافظة بإتاحة حرية الحركة والاستمتاع بكورنيش المدينة.

الشربيني: الحملات مستمرة ولن نسمح بالفوضى

وأكد اللواء وائل الشربيني، أن الحملات الميدانية مستمرة ليلًا ونهارًا، وأنه لن يُسمح بأي مظاهر فوضى أو تعدٍ على حرمة الشارع العام، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده رأس البر خلال شهور الصيف.

وقال: "نتحرك على مدار الساعة، ونعمل على إعادة الانضباط في جميع مناطق المدينة، وهدفنا الأساسي هو راحة الزائرين والحفاظ على المظهر الحضاري لرأس البر كأحد أبرز المقاصد السياحية في مصر".

وأضاف أن فرق العمل من الإدارة الهندسية والإشغالات والنظافة تعمل كخلية نحل لدعم هذه الرؤية.

رئيس مدينة رأس البر يقود حملة لإزالة الإشغالات

خطة متكاملة لصيف مختلف في رأس البر

وأوضح رئيس المدينة أن هناك خطة متكاملة تم إعدادها لموسم الصيف، تشمل تكثيف الحملات على الكورنيش والمناطق التجارية، والتنسيق مع إدارات المرور والشرطة لمنع التكدسات، بالإضافة إلى دعم مستوى النظافة والخدمات، والتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين.

دعوة للمواطنين والبائعين للالتزام

ودعت الوحدة المحلية المواطنين وأصحاب المحلات والبائعين الجائلين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات، حفاظًا على المصلحة العامة والمظهر الجمالي للمدينة، مشددة على أن الحملات لن تتوقف حتى تحقيق الانضباط الكامل في كل الشوارع.

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