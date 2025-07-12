السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في العثور على جثة أجنبي متحللة بالجيزة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

طلبت نيابة الجيزة تقرير الطب الشرعي في العثور على جثة لأحد الأشخاص يحمل الجنسية اليمنية داخل مسكنه في حالة تحلل، بمنطقة الطوابق التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم. 

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، ومناقشة شهود العيان والمترددين على المجني عليه. 

 

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، وبالانتقال والفحص، عُثر على جثة أحد الأشخاص يحمل الجنسية اليمنية، وتم نقله للمستشفى العام وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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