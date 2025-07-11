استعدادا لكأس العرب، منتخب قطر يتلقى عرضا لمواجهة مصر وديا

منتخب المحليين، خاطب مسئولو اتحاد الكرة المصري، نظراءهم في الاتحاد القطري لكرة القدم، من أجل تنظيم مباراة أو مباراتين وديتين بين منتخب مصر للمحليين أمام المنتخب القطري، خلال المرحلة المقبلة، في إطار استعدادات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025، المقرر إقامتها في قطر في الأول من ديسمبر المقبل.

منتخب المحليين يواجه سوريا بأجندة سبتمبر

ويواجه منتخب مصر للمحليين منتخب سوريا في مباراتين وديتين، خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر المقبل.

مجموعة مصر في كأس العرب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات مصر، الأردن، الإمارات، بالإضافة إلى الفريق الفائز من الكويت أو موريتانيا.

موعد أول تجمع لمنتخب المحليين استعدادا لكأس العرب

حدد الجهاز الفني لـ منتخب المحليين بقيادة حلمي طولان، موعد أول تجمع للفريق، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها في قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب المحليين أول معسكراته التدريبية خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر المقبل، وبالتحديد في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر.

مباراتين وديتين بمعسكر سبتمبر

ويسعى حلمي طولان المدير الفني لمنتخب المحليين لخوض مباراتين وديتين مع أحد المنتخبات العربية أو الافريقية، في تجمع سبتمبر، من أجل زيادة عنصر الانسجام بين لاعبي الفريق، وإكساب الجدد منهم خبرات المواجهات الدولية قبل المشاركة في كأس العرب.

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